Paura nella notte: ristorante a fuoco in provincia di Cosenza

Ancora un altro incendio ai danni di una struttura ricettiva nella provincia di Cosenza: nella notte tra domenica e lunedì scorsi, un ristorante situato tra i comuni di Guardia Piemontese e Acquappesa ha preso improvvisamente fuoco. Il locale, situato lunga la via per le Terme, è stato subito raggiunto dai Vigili del Fuoco che hanno estinto il rogo evitando il propagarsi delle fiamme. Secondo una prima stima dei danni, l’incendio ha interessato solo i locali della cucina e dello sgabuzzino. Ad innescare l’incendio è stato un corto circuito del sistema elettrico: fortunatamente, non erano presenti clienti e dipendenti al momento dell’accaduto.

