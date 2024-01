Paura in Monza-Sassuolo: tifoso cade dagli spalti, partita sospesa

StrettoWeb

Paura questo pomeriggio in Serie A, durante il match tra Monza e Sassuolo. Un giovane tifoso di 25 anni, infatti, nel corso della partita è precipitato dagli spalti dell'”U Power Stadium”, da un’altezza di circa 3 metri. Si trovava a cavalcioni sulla balaustra e cadendo ha sbattuto la testa.

La gara è stata sospesa per qualche minuto, per permettere ai soccorsi di raggiungerlo e portarlo in ospedale, al San Gerardo di Monza, dove è stato sottoposto agli esami del caso per sospetto trauma cranico. Il tifoso, tuttavia, per fortuna non è grave. La gara è poi ripresa ed è terminata sul punteggio di 1-0 per i locali, grazie alla rete di Colpani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.