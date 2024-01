Paura in provincia di Cosenza: in fiamme storico negozio di Scalea

StrettoWeb

Prosegue minacciosa la scia di incendi che sta distruggendo i comuni della provincia di Cosenza: un negozio è andato a fuoco nella notte nel comune di Scalea. “Dal Brigante”, storica attività commerciale del paese situata su Corso Mediterraneo, ha dovuto fare i conti con un rogo devastante che ha distrutto tutta la merce all’interno, che va dall’oggettistica agli elettrodomestici. Come se non bastasse, le fiamme si sono estese anche ai pianti alti della palazzina minacciando gli inquilini.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco del reparto Territoriale che hanno evacuato l’edificio e spento l’incendio. Presenti, inoltre, le forze dell’ordine per i rilievi del caso: al momento non si esclude nessuna ipotesi sull’origine del rogo. Su quanto accaduto si è espresso il Primo Cittadino di Scalea, Giacomo Perrotta, che ha scritto sui social: “altro evento terribile. Attendiamo notizie dalle autorità competenti per poi affrontare la situazione nelle sedi opportune”.

