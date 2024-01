Partire per formarsi: la sfida di 20 studenti del “Majorana” di Corigliano-Rossano

StrettoWeb

Partire per rafforzare il bagaglio di conoscenze di base apprese sui banchi di scuola attraverso l’esperienza sul campo e a stretto contatto con i clienti; tornare ed investire le proprie competenze nel proprio territorio. È quanto stanno sperimentando in questi giorni 20 studenti dell’alberghiero, protagonisti, nell’ambito del percorso alternanza scuola – lavoro, della stagione turistica invernale in Trentino e in Valle d’Aosta.

È quanto fa sapere il dirigente scolastico Saverio Madera esprimendo soddisfazione per il fatto che a sostenere la formazione dei nostri aspiranti professionisti dell’accoglienza e della ristorazione sono importanti realtà aziendali e turistiche dei territori ospitanti il soggiorno; “a dimostrazione – continua – dell’importanza di stimolare ed accompagnare, nell’ambito del nostro specifico e competitivo percorso curriculare un sostenibile inserimento occupazionale”.

L’istituto d’istruzione superiore Majorana ha sottoscritto una convenzione con la catena ITALY HOTELS & RESORTS s.r.l. con sede a Padova e strutture alberghiere nelle principali destinazioni turistiche del Belpaese. Da Porto San Paolo in Sardegna a Grottammare nelle Marche, alla stazione alpina di fama internazionale Gressoney-la-Trinitè, passando da Malga Ciapela in Veneto, fino a Mazzin di Fassa e Canazei in Trentino Alto Adige. Sono, queste, le destinazioni turistiche nelle quali si consoliderà la proficua collaborazione avviata in questi giorni.

Ospitati in 4 strutture diverse, i 20 ragazzi sono impegnati nelle attività in cucina, sala e bar, in regolari turni di lavoro da 6 ore, affiancati dal docente accompagnatore e dallo staff degli hotel ospitanti con i quali si è entrati subito in sintonia, tanto da prevedere collaborazioni future ed extrascolastiche per le stagioni invernali ed estive. Oltre ad avere l’opportunità di rapportarsi con clienti provenienti da tutta Europa, nel tempo libero i ragazzi effettuano delle visite guidate alla scoperta della città.

