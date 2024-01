Parco urbano a Messina, Gioveni: “finalmente la luce in fondo al tunnel”

StrettoWeb

“Manca davvero poco ormai all’avvio dei lavori di completamento del parco sotto la chiesa parrocchiale di Camaro S. Paolo i cui lavori erano stati interrotti nel 2015!

Il progetto è stato completato e in questi giorni la gara sarà aggiudicata. Salvo imprevisti, nel giro massimo di 15/20 giorni il cantiere riprenderà vita dopo quasi 9 anni in cui i residenti di Camaro S. Paolo sono sprofondati nella totale rassegnazione. In questa fase si procederà solo alla parte che riguarda la piazza ovale ma che alla fine dei lavori sarà resa fruibile ufficialmente ai cittadini, completandola con arredi, giochi per bambini, illuminazione e colori cromatici”.

“In una seconda fase si interverrà anche per il completamento dell’anfiteatro. Dopo aver seguito per anni una vicenda grottesca e dopo una serie di interlocuzioni avute nei mesi scorsi con il sub Commissario al Risanamento Marcello Scurria, non posso che esprimere soddisfazione nel poter vedere finalmente la luce in fondo al tunnel per una comunità che ha atteso anche fin troppo!”. Il consigliere comunale Capogruppo FdI Libero Gioveni.

