Palmi, un successo straordinario per “Art for Repaci”: l’appello dell’Associazione Prometeus al mondo dell’arte calabrese

Un consenso unanime e un successo straordinario per “Art for Repaci”, l’appello promosso dall’Associazione Prometeus di Palmi rivolto agli artisti calabresi per arricchire il nuovo museo che sorgerà nella Villa Pietrosa. L’Associazione, guidata dal Presidente Saverio Petitto – partner del gruppo che nei prossimi anni sarà impegnato in un progetto culturale per la conservazione, valorizzazione e promozione di “Villa Pietrosa”, residenza dell’illustre scrittore Leonida Repaci -, ha messo in campo l’ambiziosa idea di realizzare una casa-museo con annessa saletta convegnistica.

Da qui la chiamata al mondo dell’arte, che ha risposto ampiamente e tempestivamente con l’impegno a realizzare opere dedicate al grande intellettuale. Il rosso, il blu, il giallo, il verde, il bianco, il nero, la ceramica, il legno e infine il metallo prezioso sono i protagonisti di quest’altra meravigliosa impresa targata Prometeus. Gli artisti che hanno aderito all’iniziativa sono: Adriana Brando, Achille Cofano, Aldo Surace, Anna Badolati, Antonino Nucifora, Antonio Cerra, Antonio Surace, Carmelo Raco, Carmelita Caruso, Chiara Montebianco Abenavoli, Cosimo Allera, Elia Nasso, Enzo Ferraro, Francesco Ferrulli, Iolanda Squillace, Maurizio Carnevali, Mimma Mazzullo, Mimmo Tripodi, Nadia Riotto, Olga Smirnova, Pasqualina Tripodi, Pippo Barone, Santo Fortugno.

Le parole di Petitto

“Siamo profondamente lusingati e felici del riscontro avuto dalla nostra iniziativa di coinvolgere il mondo dell’arte calabrese per celebrare il nostro illustre concittadino nel luogo a lui più caro “Villa Pietrosa”, afferma il Presidente della Prometeus, Saverio Petitto. “Abbiamo dovuto porre pure un limite, chiudendo le adesioni, per rispettare tempi e modi dell’idea progettuale. Anche questo progetto è un sogno – sottolinea il Presidente Petitto – che amiamo condividere con la nostra comunità e con tutti coloro che, a vario titolo, intendono impegnarsi genuinamente per il bene comune”.

