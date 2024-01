Palmi: premiazione Concorso Nazionale di Poesia per la Shoah e la Pace

StrettoWeb

Lunedì 29 Gennaio premiazione del 4° Concorso Nazionale di Poesia per la Shoah e per la Pace, Ricordare per non dimenticare MAI! Si svolgerà presso la Casa della Cultura Leonida Repaci, in Via Felice Battaglia a Palmi RC, con inizio alle ore 17:00 la premiazione del Concorso di Poesia nato e cresciuto da un’idea dell’Ambasciatrice di pace dell’Universal Peace Federation Italia: professoressa Miriam Jaskierowicz Arman.

L’evento non sarà semplicemente una premiazione per valorizzare la poesia dei partecipanti, ma anche un momento di riflessione su ciò che Shoah significhi e in esso il messaggio di Pace che risiede.

Quest’anno il premio è stato patrocinato da un numero cospicuo di Comuni e Associazioni, decretandone l’importanza ormai riconosciuta da tutti gli ambienti culturali e istituzionali nazionali.

Tutte le poesie partecipanti, con quelle vincitrici, saranno raccolte in un volume che sin da subito ha interessato la CARTHAGO Edizioni che si è occupata della pubblicazione, un volume che è già poesia nel suo titolo: “Solo le Farfalle sono Libere”, precisando che l’organizzazione del concorso non percepirà nessun profitto dalle vendite del volume.

La serata si svolgerà tra premiazioni e dialogo con le personalità presenti e i vincitori. “…per me siete tutti vincitori!” ha dichiarato Miriam Jaskierowicz Arman.

