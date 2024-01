Pallanuoto Cosenza, che orgoglio: due atlete convocate in Nazionale

StrettoWeb

In attesa della ripresa del massimo campionato di serie A per la squadra di pallanuoto femminile di Cosenza, arriva la seconda convocazione in nazionale per due atlete bruzie. A distanza di un solo mese dalla precedente convocazione, Cristina Malluzzo e Federica Morrone sono state selezionate per ritrovarsi dal 28 al 31 gennaio, insieme ad altre coetanee, ad Avezzano, a disposizione del tecnico Maurizio Mirarchi e del suo staff. Ennesima soddisfazione per la società, per il tecnico Fasanella e per le compagne di squadra che vedono in loro la punta di diamante della Olio di Calabria Igp Cosenza Pallanuoto.

Piena soddisfazione e gioia, per la riconferma dei valori e delle qualità delle giocatrici cosentine, è stata espressa proprio dal tecnico Francesco Fasanella. “Siamo felicissimi per la convocazione nella Collegiale e sappiamo pure che la strada, per entrambe, sarà ancora lunga. Al tempo stesso tutto l’ambiente è con loro e noi certamente non ci sottrarremo ad un incoraggiamento costante nei loro confronti”, ha voluto rimarcare Fasanella. Dello stesso avviso il presidente Manna, che plaude agli sforzi societari ed all’impegno, da sempre, per portare esattamente a compimento tali importanti e lusinghieri risultati.

