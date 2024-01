Palermo, tentano truffa ad un pensionato: smascherati da un carabiniere in congedo

StrettoWeb

Hanno tentato di truffare un pensionato ma sono stati smascherati da un carabiniere in congedo. Due palermitani di 60 anni sono stati denunciati dai militari della stazione di Monreale, Palermo, per tentata truffa aggravata. La vittima è un 67enne, a cui i due avrebbero fatto credere di poter concludere un affare con l’acquisto di diamanti. L’operazione sarebbe dovuta avvenire attraverso l’intermediazione di un francese, sedicente esperto di gioielli. Carpita la fiducia del pensionato, lo avrebbero persuaso a recuperare il denaro necessario a concludere l’imperdibile compravendita.

A mandare in fumo il loro piano, però, ci ha pensato il presidente della sezione dell’Associazione nazionale carabinieri di Monreale a cui il 67enne, mentre si recava all’ufficio postale per prelevare il contante necessario, ha raccontato dell’affare che da lì a poco avrebbe concluso con i due fantomatici esperti di gioielli. Il carabiniere in congedo, intuita la potenziale truffa, ha allertato i militari della stazione di Monreale. L’ex militare ha fornito importanti dettagli sull’appuntamento che la vittima avrebbe avuto a breve per la consegna del denaro ritirato.

I carabinieri sono così riusciti a identificare gli indagati poco dopo che avevano fatto a salire a bordo di un’auto la loro vittima. Il tutto è stato messo in atto prima che il pensionato potesse consegnare il denaro ai due. I truffatori avevano un anello con pietre e un certificato di garanzia di diamanti, il tutto verosimilmente falso.

