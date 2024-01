Open Day al Liceo Scientifico Zaleuco di Locri

StrettoWeb

E ci siamo, anche quest’anno il Liceo Scientifico Zaleuco di Locri, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, darà il via al suo Open Day, giorno 30 Gennaio, dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Un momento che non vuole essere solo una mera vetrina delle diverse attività, ma un scambio, con le famiglie, di risultati e traguardi su cui porre le fondamenta per progetti sempre più qualificanti e mirati alla completa formazione degli allievi, sia dal punto di vista formativo che disciplinare.

I diversi indirizzi in cui viene declinata la proposta didattica dà ampia possibilità di scelta alle famiglie, così da aiutare i propri figli verso il percorso più consono alle loro predisposizioni e aspettative. L’indirizzo del Liceo Scientifico Tradizionale, offre quella preparazione, che è riflesso della natura stessa dello Zaleuco, fin dalla sua formazione, dando un’impronta scientifica, ma anche letteraria, completata dallo studio della lingua latina, fondamentale, per avere basi logico – intuitive.

L’indirizzo Scientifico, opzione Scienze Applicate, dà la possibilità di approfondire, in maniera seria e strutturata il corpus scientifico, per aprire prospettive nell’ambito della ricerca, in nome della professionalità e della competenza, in una società che richiede eccellenze in campo medico e scientifico, per un maggior benessere e sostenibilità a diversi livelli.

L’indirizzo Scientifico, opzione Scienze Applicate – Curvatura Robotica, conferisce una maggiore qualificazione in un campo che, oggi, va sempre più per la maggiore, quella dell’intelligenza artificiale, vista con gli occhi educativi, non come sostitutiva della persona, ma come supporto migliorativo della vita, sia in campo sociale, che aziendale, che medico.

L’indirizzo Scientifico, potenziato Inglese, è un’opportunità unica di poter apprendere al meglio l’Inglese, che affianca, ormai, il nostro linguaggio in tutti gli ambiti del quotidiano.

L’indirizzo Scientifico – percorso Biomedico va a strutturare in maniera propedeutica quella che nel triennio sarà la Curvatura Biomedica. Quest’ultima di durata triennale, permette agli studenti di acquisire competenze in campo biologico, grazie, anche, alle attività laboratoriali, che consentono di proseguire in ambito chimico – biologico e sanitario. Il monte orario annuale è di 50 ore, di cui 40 di laboratorio e 10 ore in alternanza scuola – lavoro, presso le strutture locali, indicate dagli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri Provinciali.

Da non dimenticare, poi, tutte quelle attività curricolari (convegni, spettacoli teatrali, viaggi d’istruzione) ed extracurricolari (“Zaleuco Magazine”, “Radio Aut”, “Archicad”, ecc) che contribuiscono a dare al tutto quell’impronta di orientamento formativo, richiesto dal PNRR, atto ad accompagnare i ragazzi alla consapevolezza di sé, per dare risposte consapevoli alla crescente del mondo del lavoro, al fine di rispettare le proprie tendenze e i propri talenti, nell’ottica di una formazione permanente. Vi aspettiamo numerosi in quella che è stata considerata la miglior scuola della provincia reggina, fiore all’occhiello dell’intera Locride.

“La mia idea di scuola è quella di turbare le menti dei giovani e infiammare il loro intelletto” (Robert Maynard Hutchins).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.