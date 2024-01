La nuova legislazione sui bonus edilizi analizzata da ISI

StrettoWeb

La legislazione sui bonus edilizi per il 2024 ha subito nelle ultime settimane un profondo mutamento. Per questo motivo l’associazione senza scopo di lucro ISI Ingegneria Sismica Italiana ha organizzato martedì 30 gennaio, dalle 11:30 alle 12:30, un webinar per approfondire i nuovi regolamenti su superbonus, sismabonus, ecobonus e le altre direttive che disciplinano l’abbattimento delle barriere architettoniche e le ristrutturazioni edilizie. Si tratta del primo di una serie di webinar su temi specifici che ISI ha in calendario.

L’evento on-line, intitolato “Bonus edilizi 2024 – Le nuove regole per le detrazioni fiscali in edilizia e la cessione del credito”, rappresenta il primo appuntamento organizzato dall’associazione rivolto a tutti i professionisti della progettazione, interessati anche alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Un incontro che vanterà la partecipazione dell’Ing. Davide Trutalli, Direttore di ISI e dell’Ing. Nicola Furcolo: docente, consulente tecnico nel settore BIM, appalti di AECO.

“Prosegue anche quest’anno il nostro impegno nel promuovere la cultura della sicurezza in tutto ciò che riguarda il patrimonio immobiliare italiano – spiega il direttore Trutalli – un aspetto imprescindibile non solo sul versante della sismica, ma anche nel campo delle alluvioni e di altre calamità naturali“. Fondamentale per ISI, oltre al mantenimento del rapporto con Enti e Istituzioni di livello regionale e nazionale, è infatti anche la divulgazione sul tema della sicurezza a un pubblico eterogeneo: dai tecnici della professione architettonica fino ai cittadini.

L’appuntamento è quindi per il 30/01, sulla Piattaforma GoToWebinar, a cui è possibile registrarsi al seguente link: https://register.gotowebinar.com/register/5002876199564715868 .

Il collegamento è limitato a 1.000 partecipanti, ma la registrazione sarà disponibile successivamente sul sito di ISI.

Tutte le informazioni nella locandina i formata PDF.

