La neve arriva ma è troppo poca: ancora chiuse le piste di Lorica

StrettoWeb

Nessun weekend imbiancato per gli amanti degli sci e della montagna. La neve si fa attendere in Sila e gli impianti sciistici continuano a risentirne. Si legge infatti nel comunicato di Impianti Lorica Ferrovie della Calabria: “con profondo rammarico, desideriamo informarvi che, a causa della scarsa quantità di neve sulle nostre piste da sci, abbiamo preso la difficile decisione di chiuderle temporaneamente. Nonostante i nostri sforzi costanti, la recente nevicata è stata praticamente nulla, rendendo impossibile garantire la sicurezza dei nostri clienti e degli appassionati di sci”.

“La vostra incolumità è la nostra massima priorità, e pertanto riteniamo che questa sia la scelta più responsabile in questo momento. Siamo consapevoli dell’importanza delle condizioni ideali per godere appieno dell’esperienza sulle piste. Monitoreremo attentamente le condizioni meteorologiche e speriamo che le prossime giornate portino abbondanti nevicate, permettendoci di ripristinare e mettere in sicurezza le piste. Vi terremo aggiornati sui sviluppi e speriamo di accogliervi nuovamente presto per un’indimenticabile avventura sulla neve. Ringraziamo tutti per la comprensione e la pazienza”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.