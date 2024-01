Myenergy Viola-F. Messina, Konteh: “grazie ai tifosi. La loro presenza mi carica”

StrettoWeb

Tre partite in 7 giorni e la Myenergy Viola ha bisogno dell’apporto di tutti. Ottima prova quella di Yusupha Konteh che in 10 minuti di utilizzo, in uscita dalla panchina, ha messo insieme 5 punti e 4 rimbalzi (2 offensivi) segnando anche una tripla. Applausi del pubblico al PalaCalafiore ed elogi dal coach in conferenza stampa.

Konteh ha commentato così la partita di questa sera: “gara difficile, lo sapevamo. Questa gare sono sempre difficili all’inizio, ma andando avanti si trova sempre il modo di reagire. Il lavoro paga sempre. Cerco di fare il meglio possibile per avere la possibilità di giocare di più e per fare bene per tutta la squadra, per vincere. Me lo chiedono tutti e io ci provo“.

Konteh: “che emozione il calore del pubblico della Viola”

Rispondendo alla domanda di StrettoWeb in merito alla risposta calorosa del pubblico dopo ogni canestro, Konteh ha risposto: “mi sento molto contento, veramente. Giocare con un pubblico così non è facile. Non tutti i palazzetti hanno tutta questa gente che va alle partite. Mi carica molto, ringrazio tutti quelli che sono venuti fin qui a vederci. Speriamo di poter continuare così e portare più gente, non possiamo andare avanti senza di loro“.

