Myenergy Viola-Fortitudo Messina, 1° QT: mercoledì sera di fuoco al PalaCalafiore

StrettoWeb

Mercoledì sera diverso dal solito a Reggio Calabria, una serata da passare all’insegna del basket. A soli 3 giorni dalla vittoria casalinga contro Milazzo, la Myenergy Viola torna nuovamente in campo e lo fa ancora davanti al proprio pubblico. Back to back casalingo, seconda tappa di un trittico che in 7 giorni vedrà i reggini in campo per 3 volte (sabato trasferta a Castanea). Ma prima c’è la Fortitudo Messina, fanalino di coda del torneo ma da non sottovalutare.

Come di consueto, StrettoWeb seguirà la gara con il suo LIVE testuale in diretta dal PalaCalafiore per raccontare ai propri lettori le azioni più belle del match.

AGGIORNAMENTI 1° QT Inizia la gara. Quintetto confermato per coach Cigarini: Maksimovic, Tyrtyshnik, Aguzzoli, Binelli e Mavric. Tripla di Tagliano in apertura (0-3). Aguzzoli risponde assorbendo un contatto (2-3). Ancora Tagliano, ma dall’altra parte Tyrtyshnik infila la prima tripla di giornata (5-5).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.