Myenergy Viola-F. Messina, Cigarini: “ho aggiustato i minutaggi, se andiamo a 200 all’ora…”

C’era il rischio di poter scivolare con 2 partite ravvicinate e un po’ di stanchezza in più ma la Myenergy Viola non è caduta in trappola. Vittoria, la 13ª della stagione, per i reggini che restano in alta classifica.

In conferenza stampa coach Cigarini ha analizzato così il successo nel turno infrasettimanale: “sapevo che all’inizio sarebbe stata difficile. C’è stata una risposta positiva, soprattutto emotiva. Sono molto contento dei minutaggi di tutti. Questa squadra deve giocare con tutti gli effettivi, nella prima parte di campionato abbiamo giocato solo con alcune persone. All’inizio partita difficile, buona reazione di squadre nel secondo quarto. Soprattutto quando abbiamo iniziato a correre. Ritmi alti, prendi e tira. Sono contento. L’importante era portarla a casa, non importava come“.

Il coach applaude lo sforzo del gruppo: “oggi molto bene Simonetti. Ma ripeto, questa è una squadra di 11 elementi, bravi tutti. Con i nuovi minutaggi bisogna essere tutti pronti. Bravo Konteh, in panchina per 3/4, si sta facendo trovare pronto“.

Tre gare in 7 giorni per la Myenergy Viola

Paura di un calo fisico? Alla domanda di StrettoWeb coach Cigarini spiega: “non mi preoccupa un calo fisico, abbiamo aggiustato i minutaggi. Stiamo facendo difese su pick n roll diverse rispetto alla prima metà di stagione, se distribuisco meglio il minutaggio possiamo giocare ad alti ritmi. Nelle due sconfitte avevo dato troppo minutaggio ad alcuni che erano stanchi, adesso equilibriamo i minutaggi di tutti e possiamo continuare a correre.

Oggi lo ha dimostrato: nel primo quarto ‘mi-ma, mi-ma…’, nel secondo a 200 all’ora abbiamo preso il vantaggio; nel terzo quarto, a 150 all’ora, abbiamo chiuso la partita, nel quarto quarto abbiamo gestito. Sabato? Non ho ancora guardato il nostro avversario. Coach D’Agostino sta preparando Ragusa. Stanotte… tanto chi dorme… tra stanotte e domani inizio a guardare Castanea, sarà una partita difficile, giocano in 7 e si stanno amalgamando. Dobbiamo assolutamente vincere, dobbiamo vincerne 4 su 6 per essere sicuri del quarto posto“.

