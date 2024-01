Museo del Mare di Reggio Calabria, domani il premio a Filippo Innocenti di Zaha Hadid Architets

StrettoWeb

Si terrà martedì 30 gennaio alle ore 17.00 presso la Sala delle conferenze dell’OAPPC, l’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della provincia di Reggio Calabria, la cerimonia di consegna del Premio Anassilaos ‘Sezione Architettura’ a Filippo Innocenti, il direttore dello studio ‘Zaha Hadid’ che ha seguito tutte le fasi ideative e creative del progetto realizzato per il Museo del Mare.

Alla cerimonia parteciperanno Ilario Tassone Presidente dell’OAPPC di Reggio Calabria, Stefano Iorfida Presidente dell’Associazione Culturale Anassilaos, Antonella Postorino Responsabile Centro Studi Cultura dell’Architettura e del Paesaggio-Anassilaos e interverrà Filippo Innocenti.

Chi è Filippo Innocenti

Da quando è entrato a far parte di Zaha Hadid Architects nel 2002, Filippo ha svolto un ruolo chiave in una serie di importanti progetti di trasporto, infrastrutture e culturali di ZHA, tra cui il terminal marittimo di Salerno in Italia, il Teatro dell’Opera di Guangzhou in Cina, la stazione della metropolitana del distretto finanziario King Abdullah in Riad, la Stazione Alta Velocità Napoli-Afragola in Italia e il Masterplan del Porto di Tallin in Estonia.

Con competenze che abbracciano più campi, tra cui lo sviluppo orientato al transito, Filippo è attualmente co-direttore del progetto per, il nuovo aeroporto internazionale Navi Mumbai.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.