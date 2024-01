È morta la donna investita da un camion sulla ss18

StrettoWeb

Non ce l’ha fatta la donna investita dall un camion questa mattina sulla ss18. L’incidente si è verificato questa mattina mentre la vittima, di Aiello Calabro, stava attraversando la strada in direzione di un negozio di elettrodomestici a San Giovanni Campora. Purtroppo non si è accorta del mezzo pesante che stava sopraggiungono ed è stata investita: dopo i primi soccorsi sul posto, è stata trasferita d’urgenza con elisoccorso all’ospedale Annunziata di Cosenza. Ricoverata in rianimazione, il quadro clinico è precipitato nel tardo pomeriggio ed è deceduta. Sull’accaduto indagano i Carabinieri di Paola: il conducente, come da prassi, è stato sottoposto agli esami tossicologici.

