Miss Mondo Calabria 2023 ad “Avanti un altro” | VIDEO

StrettoWeb

Nello show capitanato da Paolo Bonolis e Luca Laurenti era presente Miss Mondo Calabria 2023, la bellissima Nicoletta Ventrice, vibonese di Briatico, studentessa magistrale in management dello sport presso l’università ‘Foro Italico’ di Roma. La 23enne, uscita alla ribalta dopo la vittoria del prestigioso concorso di bellezza Miss Mondo Calabria, guidato in esclusiva regionale per la regione Calabria dalla nota agenzia ‘andreacogliandroeventi‘, ha commentato con queste parole la sua partecipazione al programma: “è stata un’esperienza bellissima, l’adrenalina di aspettare il mio turno, la magia dello studio, del pubblico, delle luci“.

“Conoscere Paolo e Luca è stato emozionante quasi incredibile – ha proseguito Nicoletta Ventrice –, vedere con i propri occhi il lavoro e l’organizzazione che c’è dietro è qualcosa di veramente fantastico. Questo evento rimarrà sempre nel mio cuore. Ho giocato divertendomi, cercando di dare il meglio di me e di rendere fiera la mia famiglia e la mia Regione Calabria. Sono molto soddisfatta di come sia andata e voglio ringraziare l’agenzia andreacogliandroeventi per darci costantemente la possibilità di approcciarci a eventi che vanno oltre i concorsi di bellezza e le sfilate. Grazie di cuore a tutti quelli che mi sono vicini ogni giorno“.

Entusiasta anche Andrea Cogliandro che ha fatto i suoi auguri a Nicoletta: “E’ stata davvero brava, spero che il futuro gli riservi tantissime soddisfazioni in questo meraviglioso campo dello spettacolo. Lo merita“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.