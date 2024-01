Il ministro Crosetto: “Russia, Iran e Nord Corea stanno destabilizzando il mondo, necessario intervenire”

StrettoWeb

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, a La Stampa:

“Siamo davanti a uno scenario nuovo. Abbiamo costruito regole con l’idea di un mondo sempre pacifico, di nazioni che non invadono le altre, di guerre che non incidono sul benessere dei nostri cittadini. E invece ci ritroviamo in un mondo diverso, in cui gli attori che lo stanno destabilizzando, Iran, Russia e Corea del Nord, hanno una capacità produttiva militare superiore a quella della NATO“.

“Gli attacchi alle navi nel Mar Rosso non sono solo un’offensiva militare, ma un nuovo capitolo di guerra ibrida. La decisione degli Houthi di non colpire le navi cinesi e russe di fatto altera le regole del commercio mondiale. E quindi la missione europea è ancora più urgente per gli interessi italiani”.

