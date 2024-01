Milazzo, si è insediato il Garante per l’infanzia

StrettoWeb

Si è insediato questa mattina a palazzo dell’Aquila, Antonio Napoli, nominato nelle scorse settimane dal sindaco Midili, garante per l’infanzia e l’adolescenza del Comune di Milazzo. Ad accoglierlo l’assessore ai servizi sociali, Pasquale Impellizzeri col quale, in un breve confronto, sono state definite le attività che dovranno essere portate avanti in sinergia e col supporto proprio del settore delle politiche sociali. Il garante svolgerà attività di ascolto, incontrando coloro che ne avranno necessità, una volta alla settimana, il giovedì, dalle 16 alle 18, presso l’area che ospita gli uffici dei sevizi sociali. Il servizio prenderà il via giorno 15 febbraio.

“Una figura importante quella che l’Amministrazione ha istituito – ha affermato l’assessore Impellizzeri – che deve tutelare la piena attuazione dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, di bambini e ragazzi ma essere anche una sorta di filtro tra le istituzioni e le giovani generazioni che talora si muovono in maniera anarchica”.

“Come ho detto dopo la nomina – ha aggiunto Napoli – intendo molto approcciarmi con le scuole per trasmettere il messaggio che esiste qualcuno pronto ad ascoltarli ed intervenire per risolvere eventuali situazioni di disagio. L’intento è poi quello di avviare – e sono certo che avremo il giusto supporto anche dalle politiche sociali del Comune – massima collaborazione con quanti svolgono già compiti di prevenzione e assistenza ai ragazzi, naturalmente con i servizi sociali. Sarò affiancato certamente da volontari e professionisti che tracceranno con me e con l’amministrazione la strada che il Garante per l’infanzia vuole percorrere”.

