Meteo Vibo Valentia: cielo poco nuvoloso Domani, Lunedì 29 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 29 Gennaio a Vibo Valentia promettono una giornata all’insegna della stabilità e della serenità, con condizioni atmosferiche che sostanzialmente non subiranno variazioni significative durante l’intera giornata. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da un cielo sereno, con una copertura nuvolosa quasi assente e temperature che si attesteranno attorno ai 5 gradi Celsius e una leggera brezza proveniente principalmente da direzione Sud.

Nel corso della mattina, il tempo rimarrà stabile, con condizioni di cielo sereno e temperature in lieve aumento rispetto alle prime ore del mattino, fino ad arrivare ai 10 gradi Celsius. Il vento risulterà leggero, con direzione principalmente proveniente da Ovest.

Per il pomeriggio, si prevede un cielo per lo più sereno, con la comparsa di poche nuvole e temperature che si manterranno attorno ai 10 gradi Celsius. La brezza sarà ancora leggera, con direzione prevalente da Ovest – Nord Ovest.

Anche per la sera e la notte, il cielo si manterrà per lo più sereno, con una percentuale leggermente maggiore di nuvole, ma senza precipitazioni in vista. Le temperature si attesteranno sui 6 gradi Celsius, mentre il vento risulterà leggero con direzione Sud Est.

In conclusione, per Lunedì 29 Gennaio a Vibo Valentia, possiamo aspettarci una giornata caratterizzata dal bel tempo, senza precipitazioni all’orizzonte e con temperature in linea con la media stagionale. Si consiglia di vestirsi adeguatamente per fronteggiare la leggera brezza proveniente da diverse direzioni. Buona giornata!

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Gennaio a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 5.5° perc. 4.3° Assenti 6.2 S max 6.9 Ostro 67 % 1033 hPa 3 cielo sereno 5.1° perc. 4.1° Assenti 5.4 SE max 5.6 Scirocco 70 % 1032 hPa 6 cielo sereno 5° perc. 3.5° Assenti 6.6 SE max 6.9 Scirocco 71 % 1032 hPa 9 cielo sereno 9° perc. 9° Assenti 3.1 OSO max 6.6 Libeccio 59 % 1032 hPa 12 cielo sereno 10.1° perc. 8.6° Assenti 8.2 ONO max 9.3 Maestrale 55 % 1031 hPa 15 poche nuvole 9.3° perc. 8.7° Assenti 6 NO max 6.8 Maestrale 61 % 1031 hPa 18 poche nuvole 6.8° perc. 6.8° Assenti 1.3 E max 3.3 Levante 68 % 1032 hPa 21 cielo sereno 5.9° perc. 5.9° Assenti 3.3 SE max 4.7 Scirocco 73 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:29

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.