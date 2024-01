Meteo Trapani, previsioni per Domani, Mercoledì 31 Gennaio: cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Mercoledì 31 Gennaio a Trapani promettono una giornata variabile, con cambiamenti significativi delle condizioni meteorologiche nel corso delle ore. La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una copertura nuvolosa minima che oscilla tra lo 0% e il 4%. Le temperature si manterranno intorno ai 9-12°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non superano i 6km/h, provenienti soprattutto da sud e poi da sud-est. Le precipitazioni saranno assenti, garantendo un’inizio di giornata senza piogge.

Nel corso del pomeriggio, sono previste alcune variazioni, con l’arrivo di poche nuvole e un aumento della copertura nuvolosa fino al 15-18%. Le temperature si manterranno comunque piuttosto miti, oscillando intorno agli 11-12°C, mentre la velocità del vento potrebbe aumentare leggermente, arrivando a picchi di 8-9km/h provenienti da diverse direzioni, dalle nord-ovest all’est.

Tuttavia, sarà nel tardo pomeriggio e in serata che le condizioni meteorologiche avranno un cambio significativo. Le previsioni indicano un aumento della copertura nuvolosa con nubi sparse, che potrebbero diventare via via via più fitte, portando a un cielo coperto già dalle ore 18:00. L’umidità relativa nell’aria si attesterà attorno al 64-66%, mentre le temperature inizieranno a scendere leggermente, mantenendosi comunque sopra i 10°C. Dal punto di vista del vento, le raffiche si intensificheranno, raggiungendo velocità di 8-9km/h e provenendo principalmente da est e nord-est.

In conclusione, Mercoledì 31 Gennaio a Trapani si prospetta come una giornata dai tratti variabili, con un inizio piuttosto favorevole e temperature piacevoli, ma con un graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio e un cielo coperto in serata. Chiunque pianifichi attività all’aperto, o semplicemente voglia essere preparato per le variazioni meteo, potrà valutare queste informazioni per organizzarsi al meglio durante la giornata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Gennaio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 9.4° perc. 8.5° Assenti 7.1 SSE max 6.9 Scirocco 63 % 1034 hPa 3 cielo sereno 9° perc. 8° Assenti 7 SE max 6.4 Scirocco 64 % 1034 hPa 6 cielo sereno 8.9° perc. 8.2° Assenti 6 ESE max 5.3 Scirocco 64 % 1034 hPa 9 cielo sereno 11.4° perc. 10.2° Assenti 3.5 S max 3.3 Ostro 59 % 1035 hPa 12 cielo sereno 12.5° perc. 11.4° Assenti 5.9 ONO max 4.4 Maestrale 63 % 1034 hPa 15 poche nuvole 12.4° perc. 11.3° Assenti 6.9 NNO max 7.3 Maestrale 64 % 1033 hPa 18 nubi sparse 10.8° perc. 9.6° Assenti 9.2 NE max 9.4 Grecale 64 % 1033 hPa 21 cielo coperto 10.2° perc. 8.9° Assenti 7.3 ENE max 7.1 Grecale 62 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:47

