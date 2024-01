Meteo Trapani: Oggi, Sabato 27 Gennaio all’insegna del cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 27 Gennaio a Trapani promettono una giornata decisamente gradevole, caratterizzata da cielo sereno e poche nuvole, accompagnate da temperature piacevoli e una leggera brezza.

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, sono previste nubi sparse con una copertura del 40% dalle 04:00, temperatura intorno ai 6.9°C e un leggero aumento della velocità del vento.

Dalla mattina fino al mezzogiorno, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa variabile. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 14°C con una leggera diminuzione della velocità del vento e un’umidità attorno all’85%.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00 fino alle 17:00, le condizioni meteorologiche rimarranno invariate, con una diminuzione leggera della temperatura e un aumento della pressione atmosferica.

Infine, dalla sera fino a tarda notte, il cielo si manterrà sereno con una leggera diminuzione della velocità del vento e una leggera aumentata dell’umidità.

In definitiva, per Sabato 27 Gennaio a Trapani, ci aspettiamo una giornata di bel tempo, con cielo sereno e temperature gradevoli, ideale per godersi le bellezze di questa splendida località siciliana.

Tutti i dati meteo di Sabato 27 Gennaio a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 8° perc. 5.6° Assenti 13.6 NNE max 16.1 Grecale 86 % 1025 hPa 8 cielo sereno 12° perc. 11.3° Assenti 13.1 NNE max 15.9 Grecale 82 % 1027 hPa 11 cielo sereno 14.9° perc. 14.2° Assenti 16.1 NNE max 17.9 Grecale 70 % 1027 hPa 14 cielo sereno 14.6° perc. 13.9° Assenti 18.8 NNE max 20.7 Grecale 68 % 1026 hPa 17 cielo sereno 12.9° perc. 12.2° Assenti 21 NE max 24.6 Grecale 74 % 1027 hPa 20 cielo sereno 12.2° perc. 11.5° Assenti 16.1 NE max 19 Grecale 76 % 1029 hPa 23 cielo sereno 11.6° perc. 10.9° Assenti 7.7 ESE max 8.1 Scirocco 78 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:04 e tramonta alle ore 17:44

