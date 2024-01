Meteo Siracusa, previsioni per Domani, Giovedì 1 Febbraio: cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Siracusa domani mostrano un andamento del tempo abbastanza stabile con cielo in prevalenza sereno o con nubi sparse.

Durante la notte, cielo prevalentemente sereno con una leggera copertura nuvolosa, con temperature che si manterranno intorno ai 9 gradi. Il vento soffierà a una velocità compresa tra i 6 e i 9 km/h proveniente da ovest-nord ovest, senza precipitazioni e con un’umidità del 69%.

Nella mattina, il cielo sarà nuovamente sereno con una copertura nuvolosa intorno al 10%, e le temperature saliranno leggermente fino a 10.9°C. La velocità del vento sarà lieve, inferiore ai 3 km/h, proveniente da nord ovest. L’umidità sarà del 55% e le precipitazioni assenti.

Nel pomeriggio, la presenza di nubi sparse aumenterà leggermente portando la copertura nuvolosa intorno al 20-45%, con temperature che oscilleranno tra gli 11.8°C e i 12.5°C. Il vento si manterrà intorno ai 10-13 km/h proveniente da est-sud est e le precipitazioni saranno ancora assenti, con un’umidità compresa tra il 53% e il 60%.

Anche durante la sera, il cielo presenterà un’alternanza di nubi sparse con una copertura nuvolosa variabile tra il 35% e il 61%, e le temperature scenderanno intorno ai 9.6°C. Il vento soffierà dal nord-nord ovest a una velocità fra i 8.6 e i 10.2 km/h, senza precipitazioni significative e con un’umidità del 59-61%.

In conclusione, le previsioni del tempo indicano che giovedì 1 Febbraio a Siracusa sarà caratterizzato da un andamento meteo stabile, con cielo generalmente sereno e nubi sparse in aumento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno in un range compreso tra i 9°C e i 12.5°C, senza precipitazioni significative e con un vento di lieve intensità proveniente da diverse direzioni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 9° perc. 7.6° Assenti 9.4 ONO max 8.5 Maestrale 69 % 1032 hPa 3 nubi sparse 8.8° perc. 8° Assenti 6.6 ONO max 5.8 Maestrale 65 % 1031 hPa 6 nubi sparse 8.5° perc. 7.4° Assenti 7.3 ONO max 6.7 Maestrale 63 % 1031 hPa 9 cielo sereno 10.9° perc. 9.5° Assenti 2.7 NO max 3.7 Maestrale 55 % 1031 hPa 12 cielo sereno 11.9° perc. 10.6° Assenti 8.1 ESE max 5.3 Scirocco 56 % 1029 hPa 15 nubi sparse 12.5° perc. 11.3° Assenti 12.2 ESE max 11.6 Scirocco 58 % 1027 hPa 18 nubi sparse 11.3° perc. 10.1° Assenti 4.3 NNE max 6.4 Grecale 60 % 1027 hPa 21 nubi sparse 10° perc. 8.6° Assenti 9.4 NNO max 10.1 Maestrale 59 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:38

