Meteo Siracusa: in arrivo cielo sereno Domani, Giovedì 25 Gennaio

Le previsioni meteo per Giovedì 25 Gennaio a Siracusa promettono una giornata di cielo sereno. Durante la notte, la temperatura si manterrà intorno ai 10-11°C con leggere brezze che non supereranno i 10 km/h provenienti da direzione Ovest – Nord Ovest. L’umidità si manterrà intorno al 50-55% con una pressione atmosferica di 1026-1027hPa.

La mattina non ci saranno variazioni significative, con una lieve salita delle temperature che raggiungeranno i 12-13°C verso le 09:00 – 10:00. Le condizioni rimarranno stabili con venti leggeri, un’umidità intorno al 48-50% e una pressione atmosferica di 1025hPa.

Nel pomeriggio, le temperature oscilleranno attorno ai 13-14°C. I venti si manterranno deboli, con la direzione prevalente da Est – Nord Est e una velocità che non supererà i 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 53-56%, mentre la pressione atmosferica tenderà a diminuire fino a 1022-1023hPa.

Infine, la sera si presenterà con le condizioni atmosferiche invariate rispetto al pomeriggio, con temperature intorno ai 13°C, venti moderati provenienti da Nord – Nord Est con velocità tra i 15 e i 30 km/h, un’umidità in aumento fino al 75-78% e una pressione atmosferica tra 1023-1025hPa.

In conclusione, Giovedì 25 Gennaio a Siracusa ci aspetta una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature piuttosto miti. L’umidità aumenterà leggermente nel corso della giornata, mentre i venti si manterranno perlopiù deboli, tranne in serata quando potrebbero raggiungere una certa intensità. Si consiglia di tenere monitorate le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Gennaio a Siracusa

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 10.8° perc. 9.4° Assenti 9.2 ONO max 9.8 Maestrale 56 % 1028 hPa 3 cielo sereno 10.7° perc. 9.1° Assenti 7.2 ONO max 7.7 Maestrale 51 % 1027 hPa 6 cielo sereno 11° perc. 9.4° Assenti 4.8 OSO max 6.8 Libeccio 49 % 1026 hPa 9 cielo sereno 13° perc. 11.6° Assenti 1.5 SO max 4.7 Libeccio 49 % 1025 hPa 12 cielo sereno 14° perc. 12.8° Assenti 8 E max 5 Levante 50 % 1024 hPa 15 cielo sereno 13.8° perc. 12.6° Assenti 7.8 ESE max 7.5 Scirocco 53 % 1022 hPa 18 cielo sereno 13° perc. 12° Assenti 16.2 NNE max 21.3 Grecale 63 % 1023 hPa 21 cielo sereno 13.5° perc. 12.9° Assenti 29.6 NNE max 35.9 Grecale 76 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:31

