Meteo Siracusa: Domani, Lunedì 29 Gennaio all’insegna di schiarite

Le previsioni del tempo a Siracusa per Lunedì 29 Gennaio mostrano condizioni meteorologiche generalmente stabili e piacevoli per gran parte della giornata. La previsione meteo indica un cielo sereno durante le prime ore del giorno, con una leggera copertura nuvolosa verso la metà della mattinata. Si prevede una temperatura massima di 12.4°C intorno alle ore 11:00, con una percezione di caldo leggermente superiore.

Durante le prime ore del mattino, si registreranno per lo più cielo sereno con una copertura nuvolosa di appena il 1%. Le temperature si manterranno intorno ai 10.9°C, con una lieve percezione di fresco. Il vento soffierà con una velocità di 7.4km/h proveniente da Nord Ovest, garantendo un comfort termico gradevole. Non sono attese precipitazioni e l’umidità si aggira intorno al 60%.

Mentre la giornata avanza, la copertura nuvolosa diminuirà ulteriormente, raggiungendo solamente l’8% intorno alle ore 06:00. Le temperature aumenteranno gradualmente fino a raggiungere il picco massimo di 12.4°C intorno alle ore 11:00, mantenendosi comunque al di sotto dei livelli di caldo eccessivo. Il vento, pur aumentando leggermente in intensità, manterrà un’andatura confortevole, con raffiche di vento assenti.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, con una leggera crescita della copertura nuvolosa fino al 9% intorno alle 15:00. Le temperature si manterranno gradevoli, oscillando intorno ai 12.3°C, con una percezione di caldo che si manterrà costante. Il vento soffierà con moderazione da Sud Est, garantendo condizioni climatiche favorevoli.

Verso la sera, il cielo resterà sereno con una copertura nuvolosa in lieve aumento fino al 6% intorno alle ore 18:00. Le temperature tenderanno a diminuire leggermente, mantenendosi comunque al di sopra dei 10.7°C, con una percezione di fresco. Il vento si attesterà su valori più contenuti, provenendo da Est – Sud Est con una velocità di 7.7km/h.

In conclusione, Lunedì 29 Gennaio a Siracusa si prospetta come una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature gradevoli e condizioni climatiche generalmente stabili. Si consiglia di godere di lunghe passeggiate all’aperto o di svolgere attività all’aria aperta, approfittando del clima favorevole e delle piacevoli condizioni meteorologiche previste per la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 10.9° perc. 9.7° Assenti 5.6 NO max 4.1 Maestrale 60 % 1033 hPa 3 cielo sereno 9.7° perc. 8.3° Assenti 9.8 ONO max 8.7 Maestrale 69 % 1032 hPa 6 cielo sereno 9.4° perc. 8° Assenti 9.7 ONO max 9.6 Maestrale 72 % 1032 hPa 9 cielo sereno 11.5° perc. 10.4° Assenti 6.2 NNO max 7.9 Maestrale 64 % 1033 hPa 12 cielo sereno 12.1° perc. 11° Assenti 11.4 E max 8.7 Levante 64 % 1032 hPa 15 cielo sereno 12.3° perc. 11.2° Assenti 9.9 SE max 9.4 Scirocco 62 % 1031 hPa 18 cielo sereno 11.7° perc. 10.7° Assenti 7.7 ESE max 9.2 Scirocco 68 % 1032 hPa 21 cielo sereno 10.8° perc. 9.8° Assenti 4.2 N max 5.3 Tramontana 70 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:35

