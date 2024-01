Meteo Reggio Calabria: cielo sereno Domani, Giovedì 1 Febbraio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Febbraio a Reggio Calabria promettono una giornata con variazioni nelle condizioni atmosferiche. Durante la notte, ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa che varia tra il 30% e il 38%. Le temperature si aggireranno intorno ai 9°C, con una leggera sensazione termica di 7-7.2°C. Il vento soffierà a velocità di circa 11-12.5km/h da Nord – Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 17.2-18.8km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità sarà intorno al 76-80% con una pressione atmosferica di 1031-1032hPa.

Man mano che ci avvicineremo alla mattina, la copertura nuvolosa diminuirà, lasciando spazio a poche nuvole con una percentuale che si attesterà attorno al 20-31%. Le temperature aumenteranno lentamente raggiungendo i 11-12.7°C, con una sensazione termica tra 9.9°C e 10.9°C. Il vento si attenuerà leggermente, soffiando a una velocità tra i 9.6-10.9km/h da Nord – Nord Ovest. Le precipitazioni continueranno ad essere assenti, mentre l’umidità si attesterà attorno al 62-78%, con una pressione atmosferica stabile a 1031hPa.

Nel corso del pomeriggio, il cielo mostrerà nuovamente una maggiore copertura nuvolosa con un cielo coperto che raggiungerà il 100%. Le temperature tenderanno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 12-12.8°C, con una sensazione termica tra 11.4°C e 12.1°C. Il vento aumenterà la sua velocità, arrivando a soffiare a 13.8-16.5km/h da Nord – Nord Ovest, con raffiche che potranno superare i 15.8km/h. Anche in questo caso, non ci saranno precipitazioni e l’umidità si aggirerà intorno al 61-65%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1029-1030hPa.

Durante la sera, il cielo manterrà la sua copertura nuvolosa con una percentuale che oscillerà tra il 52% e il 73%. Le temperature si attesteranno intorno ai 9-9.8°C, con una sensazione termica di 7.5-8.1°C. Il vento soffierà da Nord a una velocità tra i 12-14.3km/h, con raffiche che potranno raggiungere i 17.8-20.6km/h. Non sono previste precipitazioni, ma l’umidità si manterrà intorno al 76-77% con una pressione atmosferica attorno a 1027-1028hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 1 Febbraio a Reggio Calabria indicano una giornata con copertura nuvolosa variabile, temperature in leggero aumento durante la mattina e una maggiore velocità del vento durante il pomeriggio e la sera. Non ci saranno precipitazioni, ma l’umidità rimarrà costante intorno al 60-80%. Sia i residenti che chiunque si trovi in zona, dovranno considerare tali fattori per pianificare le proprie attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 9.1° perc. 7.2° Assenti 12.5 N max 18.8 Tramontana 76 % 1032 hPa 3 nubi sparse 8.8° perc. 6.9° Assenti 11.9 N max 17.8 Tramontana 79 % 1031 hPa 6 nubi sparse 8.8° perc. 7° Assenti 10.9 N max 16.5 Tramontana 78 % 1031 hPa 9 poche nuvole 12° perc. 10.9° Assenti 10.5 NNO max 12.7 Maestrale 62 % 1031 hPa 12 nubi sparse 13.2° perc. 12.1° Assenti 11.4 NO max 13 Maestrale 57 % 1029 hPa 15 cielo coperto 12° perc. 11° Assenti 16.5 NNO max 19.8 Maestrale 65 % 1028 hPa 18 nubi sparse 9.5° perc. 7.6° Assenti 13 N max 18.5 Tramontana 77 % 1027 hPa 21 nubi sparse 9.7° perc. 7.7° Assenti 13.9 N max 19.8 Tramontana 76 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:35

