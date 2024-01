Meteo Palermo, previsioni per Oggi, Mercoledì 31 Gennaio: cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Palermo per Mercoledì 31 Gennaio rivelano un trend del tempo stabile e soleggiato per gran parte della giornata. Durante la notte, si osservano condizioni di cielo sereno con temperature comprese tra 3.7°C e 2.6°C. L’umidità si manterrà intorno al 68-82%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile a 1035hPa.

Nelle prime ore della mattina (06:00 – 09:00), il cielo resterà limpido con temperature fresche che varieranno tra 2.8°C e 8.2°C. Il vento soffierà leggero da direzioni occidentali e sud-occidentali a una velocità compresa tra 1.7km/h e 1.6km/h, garantendo un’impressione di freschezza nell’aria.

Con l’avanzare della mattina (10:00 – 12:00), il cielo rimarrà sereno, accompagnato da un leggero aumento delle temperature fino a raggiungere un massimo di 11.4°C. La presenza di venti leggeri manterrà la situazione atmosferica piacevole, con l’umidità che si manterrà costantemente intorno al 33-40%.

Nel corso del pomeriggio (13:00 – 17:00), il tempo non subirà variazioni significative, mantenendo un cielo sereno con qualche possibile nuvola sparuta verso le 17:00. Le temperature oscilleranno tra 10.0°C e 11.6°C, e il vento aumenterà leggermente la sua intensità, raggiungendo una velocità massima di 8.9km/h.

In serata (18:00 – 23:00), si potrebbe assistere a un graduale aumento della copertura nuvolosa, arrivando fino al 46% verso le 23:00, con una temperatura minima di 2.6°C. Il vento manterrà una leggera brezza, e le precipitazioni sono assenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Mercoledì 31 Gennaio a Palermo indicano condizioni generali di bel tempo, con prevalenza di sole e temperature in linea con il periodo invernale, senza segnali di piogge o fenomeni atmosferici rilevanti. Sia per le attività all’aperto che per quelle al chiuso, questo Mercoledì si preannuncia come una giornata gradevole dal punto di vista meteorologico.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Gennaio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 3.2° perc. 3.2° Assenti 1.8 SO max 3.2 Libeccio 78 % 1035 hPa 8 cielo sereno 5.6° perc. 5.6° Assenti 0.8 NO max 2.7 Maestrale 54 % 1035 hPa 11 cielo sereno 10.7° perc. 8.7° Assenti 4.4 NNO max 5.2 Maestrale 33 % 1034 hPa 14 cielo sereno 11.1° perc. 9.3° Assenti 8.5 N max 8.9 Tramontana 39 % 1032 hPa 17 cielo sereno 3.9° perc. 3.9° Assenti 4.5 N max 5.2 Tramontana 70 % 1034 hPa 20 nubi sparse 2.6° perc. 2.6° Assenti 1.5 NNO max 4.5 Maestrale 62 % 1034 hPa 23 nubi sparse 3° perc. 3° Assenti 1.6 NO max 4.1 Maestrale 49 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:44

