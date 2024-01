Meteo Palermo: cielo sereno Oggi, Sabato 27 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 27 Gennaio a Palermo indicano condizioni generalmente stabili e piuttosto miti per gran parte della giornata. Durante la notte, si prevede un cielo parzialmente nuvoloso con una temperatura attorno ai 6°C e un leggero vento proveniente dal Sud Est con una velocità di circa 1-4km/h. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 26-32% con assenza di precipitazioni.

All’alba, il cielo tenderà ad essere parzialmente nuvoloso con una temperatura di 6-7°C e una leggera brezza da Est – Nord Est a una velocità di 1-4km/h. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 38-42%.

Durante la mattina, il cielo sarà prevalentemente sereno con una leggera presenza di nuvole sparse. Le temperature saliranno gradualmente, attestandosi intorno ai 10-12°C con un lieve vento da Nord – Nord Est con velocità tra i 5-8km/h. La copertura nuvolosa si manterrà intorno al 5-9% con assenza di precipitazioni.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno pressoché stabili, con un cielo che si presenterà parzialmente nuvoloso. Le temperature massime saranno intorno ai 12-13°C con un vento leggero proveniente da Nord – Nord Est a una velocità di 7-9km/h. La copertura nuvolosa salirà leggermente, attestandosi intorno al 17-23%.

Infine, in serata, sono previste nubi sparse con una copertura nuvolosa che potrebbe raggiungere il 40-42%. Le temperature si manterranno intorno ai 6-7°C con un vento leggero che roteerà da Est – Nord Est a Sud Est con una velocità di 1-6km/h.

In generale, le previsioni meteo per Palermo indicano un sabato relativamente stabile e mite, con una leggera presenza di nuvole e temperature gradevoli. Tuttavia, è consigliabile consultare fonti meteorologiche ufficiali per eventuali aggiornamenti in tempo reale.

Tutti i dati meteo di Sabato 27 Gennaio a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 7.1° perc. 7.1° Assenti 3.5 N max 5.4 Tramontana 91 % 1025 hPa 8 cielo sereno 8.4° perc. 7.9° Assenti 5.1 NNE max 6.6 Grecale 87 % 1027 hPa 11 cielo sereno 12.5° perc. 11.6° Assenti 6.7 NE max 5 Grecale 68 % 1026 hPa 14 poche nuvole 12.8° perc. 11.9° Assenti 7.7 NNE max 5.3 Grecale 69 % 1025 hPa 17 poche nuvole 7.5° perc. 6° Assenti 8.1 NNE max 8 Grecale 92 % 1028 hPa 20 nubi sparse 6.7° perc. 6.7° Assenti 3.9 ENE max 5.4 Grecale 94 % 1030 hPa 23 nubi sparse 6° perc. 6° Assenti 1.7 SE max 3.9 Scirocco 94 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.