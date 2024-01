Meteo Messina, previsioni per Domani, Venerdì 26 Gennaio: cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni meteo a Messina per Venerdì 26 Gennaio mostrano un andamento piuttosto stabile durante tutta la giornata.

Nelle prime ore della notte, si prevede la presenza di nubi sparse con una copertura nuvolosa variabile tra il 26% e il 64%. Le temperature si attesteranno intorno agli 11-12°C, con una leggera percezione di fresco dovuta alla velocità del vento che oscillerà intorno ai 4-5km/h provenienti da direzione Nord Ovest.

Man mano che avanza la mattina, la copertura nuvolosa si manterrà tra il 44% e il 68%, ma le temperature tenderanno a salire, raggiungendo i 14-15°C intorno alle 10:00-11:00. Il vento si manterrà costante, con raffiche leggere inferiori ai 10km/h.

Nel primo pomeriggio, la situazione si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo sereno o quasi privo di nuvole, una temperatura media di 14°C e una bassa probabilità di precipitazioni.

Anche durante la sera il cielo si manterrà generalmente sereno, con una leggera diminuzione della temperatura intorno ai 12-13°C. Il vento potrà soffiare da Nord Ovest con velocità variabili tra i 4.1km/h e gli 8.6km/h, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile.

In conclusione, le previsioni meteo per Venerdì 26 Gennaio a Messina suggeriscono una giornata con cielo prevalentemente sereno e temperature gradevoli, ideali per svolgere le normali attività quotidiane. Sia chi deve pianificare un’uscita al mattino che chi preferisce godersi una passeggiata serale non dovrebbe incontrare ostacoli meteo significativi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Gennaio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse 11.7° perc. 11.2° Assenti 4.4 NO max 8.5 Maestrale 84 % 1025 hPa 3 nubi sparse 11.4° perc. 10.8° Assenti 5.9 NO max 9.6 Maestrale 84 % 1025 hPa 6 nubi sparse 11.8° perc. 11.2° Assenti 4.3 ONO max 7.1 Maestrale 85 % 1026 hPa 9 nubi sparse 14.4° perc. 13.8° Assenti 4.5 NO max 4.9 Maestrale 72 % 1026 hPa 12 nubi sparse 14.9° perc. 14.3° Assenti 7 NO max 7.3 Maestrale 72 % 1025 hPa 15 cielo sereno 14.2° perc. 13.7° Assenti 8 NNO max 11.7 Maestrale 75 % 1025 hPa 18 poche nuvole 12.2° perc. 11.6° Assenti 4.1 NNO max 10.2 Maestrale 83 % 1025 hPa 21 cielo sereno 11.9° perc. 11.3° Assenti 4.9 NO max 8.1 Maestrale 82 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:29

