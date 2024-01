Meteo Messina: poche nubi Oggi, Martedì 30 Gennaio

StrettoWeb

Gli abitanti di Messina si preparino a godere di una giornata con cielo sereno nella loro splendida città. L’inizio della giornata sarà caratterizzato da poche nuvole al mattino e una diminuzione della copertura nuvolosa al passare delle ore. La temperatura si manterrà stabile intorno ai 10°C, ma la temperature percepita potrebbe farsi sentire leggermente di più, soprattutto a partire dalle ore 09:00, quando salirà fino ai 10°C. Il vento, proveniente principalmente da nord, soffierà leggero, con una velocità che oscillerà intorno ai 5km/h. Le precipitazioni e le raffiche di vento saranno assenti per tutta la giornata. L’umidità si manterrà alta, intorno al 67% al mattino, per poi abbassarsi leggermente nel corso della giornata. La pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1035hPa, offrendo condizioni meteo stabili e piacevoli. Un clima ideale per godersi le bellezze di Messina.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Gennaio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 poche nuvole 9.7° perc. 9.7° Assenti 4 N max 8.2 Tramontana 67 % 1033 hPa 8 cielo sereno 10.4° perc. 9.1° Assenti 4.1 NNO max 7.3 Maestrale 59 % 1035 hPa 11 cielo sereno 12.1° perc. 10.7° Assenti 5.8 NNO max 9.5 Maestrale 53 % 1034 hPa 14 cielo sereno 11.9° perc. 10.5° Assenti 5.4 N max 7.7 Tramontana 53 % 1033 hPa 17 cielo sereno 9.2° perc. 9.2° Assenti 1.3 N max 3.3 Tramontana 62 % 1034 hPa 20 cielo sereno 8.2° perc. 8.2° Assenti 4.2 S max 5.9 Ostro 68 % 1035 hPa 23 cielo sereno 7.9° perc. 7.9° Assenti 2.6 SSO max 5 Libeccio 68 % 1035 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:35

