Meteo Messina: cielo sereno Oggi, Domenica 28 Gennaio

Per conoscere le previsioni del tempo di Domenica 28 Gennaio a Messina, possiamo analizzare le condizioni orarie fornite dai dati meteo.

Durante la notte, ci saranno nubi sparse con una copertura del 69% e temperature intorno ai 12.8°C, con una leggera diminuzione che porterà la temperatura percepita a 12.3°C intorno alle 04:00. La velocità del vento sarà all’incirca 12.1km/h con raffiche fino a 17.3km/h. Non sono previste precipitazioni.

La mattina, a partire dalle 06:00, le nuvole sparse continueranno a essere presenti con una copertura intorno al 68%. Le temperature si manterranno intorno ai 12.7-13°C con una sensazione termica leggermente inferiore. La velocità media del vento aumenterà gradualmente fino a raggiungere i 15.8km/h, mantenendo la stessa direzione (Nord Ovest). Verso le 08:00 è prevista una leggera pioggia con una probabilità del 16%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche miglioreranno con la scomparsa delle nuvole, lasciando spazio a un cielo sereno con una copertura inferiore al 10%. Le temperature saranno piacevoli, oscillando intorno ai 13-14°C, ma la temperatura percepita potrebbe essere leggermente più bassa. La velocità del vento si manterrà costante intorno ai 15-17km/h con una direzione prevalente proveniente dal Nord.

Nella sera, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature comprese tra i 9.5-10.3°C. La direzione del vento continuerà a provenire dal Nord con una leggera diminuzione della velocità.

In generale, Domenica 28 Gennaio a Messina si prevedono condizioni atmosferiche stabili, con un graduale miglioramento nel corso della giornata e un significativo abbassamento delle temperature, in particolare durante la sera e la notte. Buone notizie per chi ama il bel tempo e una brezza vivace!

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Gennaio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 12.8° perc. 12.2° Assenti 12.4 NO max 18.4 Maestrale 79 % 1029 hPa 8 pioggia leggera 13° perc. 12.3° 0.21 mm 16.6 NO max 22.9 Maestrale 75 % 1031 hPa 11 nubi sparse 14.2° perc. 13.2° prob. 4 % 16.4 NNO max 19.4 Maestrale 58 % 1032 hPa 14 cielo sereno 13.2° perc. 12° Assenti 15.9 N max 18.5 Tramontana 52 % 1032 hPa 17 cielo sereno 10.6° perc. 9.3° Assenti 10.2 N max 14.6 Tramontana 61 % 1032 hPa 20 cielo sereno 10° perc. 9.5° Assenti 5.9 N max 10.3 Tramontana 59 % 1033 hPa 23 cielo sereno 9.5° perc. 9.5° Assenti 3.5 NO max 7.7 Maestrale 59 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:32

