Meteo Messina: cielo sereno Domani, Domenica 28 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 28 Gennaio a Messina promettono una giornata interessante sotto il profilo meteorologico. Secondo i dati disponibili, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, il cielo si presenterà per lo più sereno con una copertura nuvolosa che non supererà il 10%. Le temperature si manterranno piuttosto miti, oscillando attorno ai 13-14°C con una leggera sensazione di fresco che potrebbe farsi sentire soprattutto nelle prime ore del mattino.

Durante la mattina, potrebbe verificarsi una breve pioggia leggera intorno alle ore 10:00, con una probabilità del 28% e una precipitazione stimata di 0.1mm. Tuttavia, tale fenomeno non dovrebbe protrarsi a lungo e si prevede che il cielo si schiarirà nuovamente nelle ore successive.

Nel corso del pomeriggio, la nuvolosità si manterrà bassa, concedendo a Messina un’abbondante dose di luce solare. Le temperature massime si attesteranno intorno ai 14-15°C, risultando ideali per una passeggiata all’aria aperta o per godersi un po’ di relax al sole.

La sera proseguirà con le stesse condizioni meteo della giornata, garantendo cieli sereni e un clima piacevole per chiunque voglia dedicarsi a un’uscita serale o desideri trascorrere del tempo all’aperto. Le temperature notturne varieranno attorno ai 11-12°C, assicurando una serata gradevole e confortevole.

Per chi pianifica attività all’aperto o desidera organizzare una giornata in compagnia, le previsioni meteo offrono un quadro favorevole, con condizioni stabili e temperature modeste per una giornata a Messina all’insegna del relax e del piacere di godersi il bel tempo.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Gennaio a Messina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 11.4° perc. 10.9° Assenti 2.7 NNO max 5.1 Maestrale 85 % 1030 hPa 3 cielo sereno 12° perc. 11.5° Assenti 9.6 NNO max 14.2 Maestrale 85 % 1030 hPa 6 cielo sereno 12.2° perc. 11.6° Assenti 10.8 NO max 16.9 Maestrale 81 % 1031 hPa 9 poche nuvole 13.8° perc. 13.2° Assenti 15.1 NO max 21.8 Maestrale 75 % 1031 hPa 12 poche nuvole 14.6° perc. 13.8° Assenti 19.2 NNO max 25.9 Maestrale 62 % 1031 hPa 15 cielo sereno 13.7° perc. 12.6° Assenti 15.5 NNO max 21.1 Maestrale 56 % 1031 hPa 18 cielo sereno 11.4° perc. 10.2° Assenti 9 NNO max 14.2 Maestrale 60 % 1032 hPa 21 cielo sereno 11° perc. 9.7° Assenti 6.9 NO max 12.3 Maestrale 59 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:31

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.