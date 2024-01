Meteo Enna, previsioni per Oggi, Giovedì 25 Gennaio: poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per giovedì 25 Gennaio a Enna promettono una giornata caratterizzata da cieli sereni e da una copertura nuvolosa minima. La temperatura si manterrà costantemente sui valori di mezza stagione, con un leggero incremento dalle prime ore del mattino fino al primo pomeriggio. La velocità del vento rimarrà costante, ma senza raggiungere livelli che potrebbero causare disagi. Le precipitazioni e le raffiche di vento, al momento, risultano assenti.

Durante la notte, le temperature saranno fresche, oscillando intorno ai 5-6°C, e la copertura nuvolosa sarà minima. Non sono previste precipitazioni.

Nel corso della mattina, le temperature lievemente aumenteranno fino a raggiungere i 12.3°C intorno alle 09:00, con una copertura nuvolosa ancora molto bassa e assenza di precipitazioni o raffiche di vento significative.

Nel pomeriggio, le temperature aumenteranno ancora raggiungendo i 16.7°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa, seppur ancora bassa, potrebbe registrare un lieve incremento fino al 15%. Tuttavia, le precipitazioni e le raffiche di vento dovrebbero restare assenti.

Nel corso della sera, le temperature si abbasseranno leggermente, attestandosi intorno ai 5.8°C. La copertura nuvolosa registrerà un aumento fino al 4%. Le precipitazioni resteranno comunque assenti, così come le raffiche di vento.

In conclusione, le previsioni meteo indicano una giornata stabile, con cieli sereni e temperature piacevoli. I venti non saranno particolarmente intensi e le precipitazioni non sono previste, garantendo un tempo gradevole per tutte le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 6.4° perc. 5° Assenti 7.4 NNO max 7.3 Maestrale 42 % 1027 hPa 8 cielo sereno 9° perc. 8.2° Assenti 6.5 NNO max 8.4 Maestrale 41 % 1026 hPa 11 cielo sereno 15.6° perc. 14.2° Assenti 7.9 NO max 11.8 Maestrale 39 % 1024 hPa 14 cielo sereno 16° perc. 14.7° Assenti 13.3 NNO max 16.8 Maestrale 42 % 1022 hPa 17 cielo sereno 7.5° perc. 5.5° Assenti 11.2 N max 10.8 Tramontana 74 % 1023 hPa 20 cielo sereno 5.6° perc. 3.4° Assenti 9.6 NNE max 9.9 Grecale 91 % 1026 hPa 23 cielo sereno 5.1° perc. 5.1° Assenti 4.7 NNE max 4.8 Grecale 90 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:35

