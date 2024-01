Meteo Enna: poche nubi Domani, Lunedì 29 Gennaio

StrettoWeb

Domani, a Enna, il tempo si presenterà stabile con cielo sereno per l’intera giornata. Le temperature oscilleranno dai 1.6°C della notte ai 11.4°C del primo pomeriggio, garantendo una sensazione termica costantemente superiore alla temperatura effettiva. Durante la notte e le prime ore del mattino, il vento soffierà a una velocità di circa 4.2-5.5km/h provenendo dai quadranti Nord – Nord Ovest, mentre nel corso del pomeriggio prenderà leggermente più intensità, raggiungendo i 7.3-8.7km/h provenendo da Ovest. Le precipitazioni e le raffiche di vento saranno assenti in tutta la giornata.

L’umidità relativa si manterrà intorno al 70-80% durante la notte e la mattina, per poi diminuire fino al 33% nel primo pomeriggio. Nel tardo pomeriggio e sera, oscillerà tra il 39-65% per poi scendere ulteriormente al 62-70% nelle ore notturne.

Complessivamente, le condizioni meteorologiche per domani a Enna si preannunciano stabili, con temperature in lieve aumento nel corso della mattinata e una sensazione di fresco soprattutto nelle ore notturne. Chiunque si trovi in zona potrà godere di una giornata senza precipitazioni e con venti lievi.

Le previsioni meteo sono soggette a cambiamenti repentini, quindi si raccomanda di consultare fonti ufficiali per gli aggiornamenti prima di pianificare attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 2.6° perc. 2.6° Assenti 4.2 NNO max 4.2 Maestrale 86 % 1034 hPa 3 cielo sereno 1.8° perc. 0.5° Assenti 5 NO max 5 Maestrale 84 % 1033 hPa 6 cielo sereno 1.2° perc. -0.4° Assenti 5.5 NNO max 5.5 Maestrale 81 % 1033 hPa 9 cielo sereno 7.6° perc. 7.6° Assenti 4 NO max 5.3 Maestrale 53 % 1033 hPa 12 cielo sereno 11° perc. 9.1° Assenti 6.4 O max 8 Ponente 34 % 1031 hPa 15 cielo sereno 10.5° perc. 8.6° Assenti 8 O max 11.3 Ponente 39 % 1030 hPa 18 cielo sereno 3.5° perc. 2.1° Assenti 5.7 NNE max 5.3 Grecale 70 % 1032 hPa 21 cielo sereno 1.9° perc. 0° Assenti 6.5 NNE max 6.4 Grecale 63 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:38

