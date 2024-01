Meteo Enna: in arrivo cielo sereno Oggi, Mercoledì 24 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Mercoledì 24 Gennaio a Enna indicano che il cielo sarà prevalentemente sereno durante tutta la giornata. La temperatura massima si attesterà attorno ai 11°C, mentre la minima oscillerà intorno ai 3-4°C. Le prime ore della notte vedranno un’alternanza di nubi sparse con una temperatura di circa 4°C e una copertura nuvolosa del 42%. La situazione rimarrà pressoché invariata anche alle prime ore del mattino, ma con una diminuzione della copertura nuvolosa al 39% e una temperatura in lieve calo intorno ai 3.9°C.

Nel corso della mattinata, il cielo si presenterà parzialmente nuvoloso con una copertura intorno al 24-27% e temperature in aumento, toccando i 10-11°C. Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con poche nuvole e una copertura che si attesterà intorno al 14-19%. Le temperature, invece, scenderanno gradualmente, raggiungendo i 6-9°C. Anche in serata la situazione meteorologica rimarrà stabile, con cielo sereno, una copertura nuvolosa quasi assente e temperature intorno ai 4-3.9°C.

Il vento, proveniente prevalentemente da nord, avrà intensità variabile nel corso della giornata, con velocità compresa tra i 7km/h e i 34.2km/h. Le raffiche di vento saranno assenti. Le precipitazioni e l’umidità si manterranno a livelli bassi, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1029-1031hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 24 Gennaio a Enna indicano condizioni di stabilità atmosferica, con cielo prevalentemente sereno e temperature in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Si consiglia di vestirsi adeguatamente per proteggersi dal freddo, ma non sono previste perturbazioni significative che possano influenzare le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Gennaio a Enna

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 4.2° perc. 1.9° Assenti 9.1 NNO max 10.6 Maestrale 89 % 1029 hPa 8 nubi sparse 6.1° perc. 3.8° Assenti 11.4 NNO max 26.5 Maestrale 76 % 1030 hPa 11 poche nuvole 11° perc. 9.2° Assenti 19.8 N max 30.5 Tramontana 41 % 1030 hPa 14 cielo sereno 10.7° perc. 9° Assenti 19.7 N max 28.9 Tramontana 44 % 1030 hPa 17 poche nuvole 5° perc. 2.8° Assenti 9.5 N max 9.7 Tramontana 75 % 1031 hPa 20 cielo sereno 3.9° perc. 2.1° Assenti 7 NO max 7.1 Maestrale 74 % 1031 hPa 23 cielo sereno 4.1° perc. 2.3° Assenti 7.2 NNO max 7.2 Maestrale 54 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:59 e tramonta alle ore 17:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.