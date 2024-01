Meteo Crotone, previsioni per Oggi, Martedì 30 Gennaio: poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Martedì 30 Gennaio a Crotone promettono una giornata con condizioni atmosferiche piuttosto stabili.

Durante la notte, a partire dalle ore 04:00, ci saranno nubi sparse che copriranno l’80% del cielo con temperature intorno ai 7-8°C e velocità del vento che potrebbe raggiungere i 30km/h provenienti da nord, accompagnate da raffiche fino a 40km/h. Le probabilità di precipitazioni si aggirano intorno al 3-7%.

Al sorgere del sole, la situazione atmosferica di Crotone vedrà poche nubi sparse che copriranno il cielo con percentuali variabili tra il 10% e il 15%. La temperatura salirà gradualmente fino ad arrivare intorno agli 11-12°C, mentre la velocità del vento si manterrà costante intorno ai 35km/h provenienti sempre da nord, senza la previsione di raffiche di vento. La probabilità di precipitazioni si ridurrà invece fino ad assentarsi completamente.

Nel corso della giornata, il cielo si presenterà sereno e limpido con una copertura nuvolosa vicina allo zero percento. Le temperature massime si manterranno stabili intorno ai 11-12°C, mentre le velocità del vento subiranno una leggera diminuzione fino a raggiungere i 20-30 km/h durante la serata.

In generale, Martedì 30 Gennaio a Crotone sarà caratterizzato da una giornata dal clima stabile, con cielo sereno e temperature piacevoli, ideali per svolgere le attività quotidiane. Presta comunque attenzione ai cambiamenti improvvisi delle condizioni meteo e mantieniti informato attraverso le fonti ufficiali per eventuali aggiornamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 7.8° perc. 3.8° prob. 3 % 29.8 N max 40.6 Tramontana 66 % 1033 hPa 8 nubi sparse 9.9° perc. 6.2° Assenti 32.9 N max 40.1 Tramontana 63 % 1034 hPa 11 poche nuvole 11.4° perc. 10° Assenti 34.5 N max 37.3 Tramontana 54 % 1034 hPa 14 cielo sereno 11.4° perc. 10° Assenti 30.9 N max 34.3 Tramontana 55 % 1034 hPa 17 cielo sereno 9.7° perc. 6.9° Assenti 21.2 N max 27.5 Tramontana 60 % 1034 hPa 20 cielo sereno 9.1° perc. 6.6° Assenti 16.7 N max 20.4 Tramontana 57 % 1035 hPa 23 cielo sereno 8.7° perc. 6.5° Assenti 13.8 NNO max 16.5 Maestrale 59 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:44 e tramonta alle ore 17:27

