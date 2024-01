Meteo Crotone, previsioni per Domani, Venerdì 26 Gennaio: cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 26 Gennaio a Crotone indicano un cielo sereno per l’intera giornata. La giornata inizierà con temperature intorno ai 9-10°C durante la notte, con una leggera diminuzione delle temperature percepita a causa di una brezza proveniente dal Nord – Nord Ovest. Durante la mattina, le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo circa i 12-14°C verso le ore 9:00. Il vento rimarrà debole, con velocità intorno ai 2-3km/h proveniente dal Nord – Nord Est. L’umidità sarà moderata, circa al 46%, e la pressione atmosferica si manterrà costante intorno a 1026hPa.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno ad aumentare, con punte intorno ai 17°C verso le 14:00. Il vento proveniente dall’Est potrebbe aumentare leggermente, raggiungendo velocità di 4-5km/h, ma rimarrà comunque a livello moderato. Durante la sera, le temperature si manterranno stabili intorno ai 10°C, con una leggera aumento della copertura nuvolosa, attestandosi intorno al 5%.

In generale, le condizioni atmosferiche a Crotone per Venerdì 26 Gennaio saranno caratterizzate da cielo sereno, temperature piacevoli e venti deboli. Sia per chi dovesse uscire al mattino che per chi preferisce trascorrere del tempo all’aria aperta nel pomeriggio, le condizioni saranno favorevoli. Sarebbe consigliabile prestare attenzione alla leggera variazione delle temperature durante la giornata e considerare un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 26 Gennaio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 9.4° perc. 8° Assenti 9.5 NNO max 9.7 Maestrale 67 % 1025 hPa 3 cielo sereno 8.9° perc. 7.4° Assenti 9.6 NNO max 9.4 Maestrale 69 % 1024 hPa 6 cielo sereno 8.3° perc. 7.4° Assenti 6.8 NO max 6.5 Maestrale 66 % 1025 hPa 9 cielo sereno 14.2° perc. 13° Assenti 2.7 NNE max 5.4 Grecale 50 % 1026 hPa 12 cielo sereno 17.5° perc. 16.3° Assenti 3.7 ENE max 4.7 Grecale 40 % 1024 hPa 15 cielo sereno 15.8° perc. 14.8° Assenti 5.4 ESE max 7.2 Scirocco 55 % 1024 hPa 18 cielo sereno 10.6° perc. 9.7° Assenti 3.9 OSO max 3.6 Libeccio 76 % 1024 hPa 21 cielo sereno 10.3° perc. 9.2° Assenti 5.1 O max 4.7 Ponente 71 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:21

