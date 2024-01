Meteo Crotone: cielo sereno Oggi, Mercoledì 24 Gennaio

StrettoWeb

Per chi deve pianificare la giornata di mercoledì 24 Gennaio a Crotone, è importante tenere a mente le previsioni del tempo in modo da essere preparati a qualsiasi evenienza. Il meteo prevede condizioni generalmente stabili, con alcune variazioni nelle ore notturne.

Durante la notte a Crotone, ci si aspetta un cielo che andrà mano a mano coprendosi, con un aumento della copertura nuvolosa verso le prime ore del mattino. Le temperature si manterranno intorno ai 11-12°C, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 40-45km/h proveniente da direzione Nord.

Al sorgere del sole, le condizioni meteorologiche mostreranno un leggero miglioramento con la presenza di poche nuvole. Le temperature rimarranno stabili e il vento non darà segni di significativi cambiamenti.

Durante la mattina, le previsioni indicano nuovamente poche nuvole nel cielo, con temperatura in leggero aumento che raggiungerà i 13°C. La direzione del vento rimarrà costante da Nord con una velocità attorno ai 40-42km/h.

Nel corso del pomeriggio, il meteo si presenterà con un cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai 13-14°C, accompagnate da una riduzione della velocità del vento che sarà attorno ai 30km/h.

Al tramonto, le condizioni meteo a Crotone saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 12°C, con una diminuzione ulteriore della velocità del vento che si attesterà sui 10km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per mercoledì 24 Gennaio a Crotone indicano una giornata con condizioni generalmente stabili e temperatura gradevole. È comunque consigliabile tenersi aggiornati e consultare le fonti ufficiali per eventuali cambiamenti delle condizioni meteorologiche.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 24 Gennaio a Crotone

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 11.4° perc. 10.2° Assenti 44.7 N max 61.2 Tramontana 64 % 1027 hPa 8 poche nuvole 11.7° perc. 10.5° Assenti 42.5 N max 58.6 Tramontana 61 % 1028 hPa 11 cielo sereno 13.3° perc. 12.1° Assenti 42.6 N max 57.8 Tramontana 52 % 1029 hPa 14 cielo sereno 13.9° perc. 12.7° Assenti 32.8 N max 45.2 Tramontana 54 % 1028 hPa 17 cielo sereno 12.3° perc. 11.1° Assenti 13.5 N max 22 Tramontana 59 % 1028 hPa 20 cielo sereno 11.5° perc. 10.2° Assenti 4.2 ONO max 8 Maestrale 58 % 1027 hPa 23 nubi sparse 11.1° perc. 9.8° Assenti 3.2 O max 3.7 Ponente 58 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:51 e tramonta alle ore 17:20

