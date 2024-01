Meteo Cosenza: in arrivo cielo sereno Domani, Mercoledì 31 Gennaio

StrettoWeb

Il 31 Gennaio a Cosenza si prospetta una giornata all’insegna del bel tempo, con cielo sereno per la maggior parte della giornata. Le giornate a Cosenza si preannunciano stabili, con una lieve variazione delle temperature nel corso della giornata.

Durante la notte, le temperature saranno intorno ai 3.6°C con una leggera percezione di freddo e una piccola variazione della direzione del vento che soffierà da Est – Sud Est con velocità intorno ai 5.9km/h.

La mattina sarà caratterizzata da cielo sereno, con temperature in aumento e vento che si attesterà intorno ai 5-6 km/h proveniente dalle direzioni Est – Sud Est e Sud Ovest.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con lievi fluttuazioni della temperatura, ma senza variazioni significative. La velocità del vento aumenterà leggermente, attestandosi intorno ai 6-8 km/h proveniente dalla direzione Ovest.

Anche di sera il bel tempo sarà il protagonista, con temperature intorno ai 5-6°C e una lieve variazione della direzione del vento.

Il livello di umidità sarà intorno al 50-60% nel corso della giornata, mentre non sono previste precipitazioni.

In conclusione, Mercoledì 31 Gennaio a Cosenza sarà caratterizzato da condizioni meteo stabili, con cielo sereno e temperature in lieve aumento nel corso della giornata. I venti saranno moderati e non sono previste precipitazioni. Quindi, una giornata ideale per le attività all’aperto e per godersi il bel tempo.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 31 Gennaio a Cosenza

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 3.6° perc. 2.2° Assenti 5.9 ESE max 5.9 Scirocco 51 % 1035 hPa 3 cielo sereno 3.6° perc. 2.2° Assenti 5.7 ESE max 5.7 Scirocco 53 % 1034 hPa 6 cielo sereno 3.6° perc. 2.3° Assenti 5.5 ESE max 6.2 Scirocco 54 % 1035 hPa 9 cielo sereno 9.9° perc. 9.5° Assenti 5.8 O max 5.6 Ponente 55 % 1034 hPa 12 cielo sereno 11.8° perc. 10.5° Assenti 8.7 O max 7.1 Ponente 55 % 1032 hPa 15 cielo sereno 10.1° perc. 9° Assenti 6.7 O max 6.9 Ponente 68 % 1032 hPa 18 cielo sereno 5.5° perc. 5.5° Assenti 4.4 SSE max 5.4 Scirocco 87 % 1033 hPa 21 cielo sereno 5° perc. 4.1° Assenti 5.2 SSE max 6.4 Scirocco 81 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:47 e tramonta alle ore 17:30

