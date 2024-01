Meteo Catanzaro: in arrivo cielo sereno Oggi, Sabato 27 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 27 Gennaio a Catanzaro promettono una giornata decisamente stabile e piacevole. Durante la notte, si prevede un cielo sereno con qualche leggera nuvola sparsa; la temperatura oscillerà intorno ai 9-11°C e il vento soffierà a 8-9km/h da nord-ovest.

Nel corso della mattina, il cielo si manterrà sereno con una copertura nuvolosa trascurabile. Le temperature saliranno lievemente fino a raggiungere i 13-14°C. Il vento continuerà a soffiare con una velocità di 5-6km/h provenendo da est-sud-est.

Nel primo pomeriggio, il cielo resterà sereno con una minima presenza di nuvole. Le temperature aumenteranno ulteriormente toccando i 15-16°C. Il vento si intensificherà leggermente, toccando una velocità di 7-8km/h, proveniente da sud-sud-ovest.

Anche nel tardo pomeriggio e nella sera, il cielo rimarrà sereno con poche nuvole sparse. Le temperature si manterranno intorno ai 10-11°C. Il vento soffierà ancora con una velocità di 8-10km/h provenendo da nord-ovest.

In generale, le previsioni del tempo per Sabato 27 Gennaio a Catanzaro mostrano una giornata piacevole, con condizioni meteorologiche stabili e temperature gradevoli. Sembra essere il momento perfetto per godersi una passeggiata o trascorrere del tempo all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 5 nubi sparse 10.7° perc. 9.4° Assenti 7.3 NNO max 8.7 Maestrale 57 % 1025 hPa 8 cielo sereno 12.4° perc. 11.2° Assenti 4 NE max 7.8 Grecale 55 % 1027 hPa 11 cielo sereno 15.3° perc. 14.1° Assenti 2.7 S max 6.2 Ostro 45 % 1027 hPa 14 cielo sereno 15.7° perc. 14.5° Assenti 7.5 E max 11.7 Levante 46 % 1026 hPa 17 cielo sereno 10.8° perc. 9.8° Assenti 7.5 NNO max 12.1 Maestrale 70 % 1028 hPa 20 cielo sereno 10° perc. 8.9° Assenti 7.9 NNO max 10.9 Maestrale 70 % 1029 hPa 23 cielo sereno 9.2° perc. 7.9° Assenti 9 NNO max 12.1 Maestrale 62 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 06:49 e tramonta alle ore 17:26

