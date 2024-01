Meteo Catania, previsioni per Domani, Lunedì 29 Gennaio: poco nuvoloso

StrettoWeb

Per Lunedì 29 Gennaio a Catania, le previsioni meteo indicano condizioni generalmente stabili e serene durante tutta la giornata.

Durante la notte, il cielo sarà poco nuvoloso con temperature comprese tra 8.3°C e 9.8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 6.1km/h provenienti da Ovest – Nord Ovest con un’umidità del 62% e pressione atmosferica a 1032hPa.

All’alba e durante la mattina, il cielo sarà sereno con temperature che andranno dai 8.3°C ai 11.7°C. La direzione del vento sarà prevalente da Nord – Nord Ovest con un’umidità in leggero calo al 51% e stabile pressione atmosferica a 1033hPa.

Nel primo pomeriggio e nel tardo mattino, non si prevedono variazioni del quadro meteo: cielo sereno e temperature comprese tra i 12.7°C e i 13.8°C, venti leggeri provenienti da Est – Sud Est e un’umidità al 47%.

Nel tardo pomeriggio e durante la sera, le temperature si manterranno gradevoli, oscillando tra i 10.3°C e i 13.4°C con cielo sereno e una lieve variazione della direzione del vento verso Est – Sud Est, portando con sé un’umidità al 50% e una pressione atmosferica costante a 1031hPa.

In sintesi, per Lunedì 29 Gennaio a Catania, il meteo promette una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature gradevoli e condizioni atmosferiche stabili. Sia chi è in viaggio che chi è a casa potrà godere di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Gennaio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 9.8° perc. 9.8° Assenti 4.8 O max 5.3 Ponente 67 % 1033 hPa 3 cielo sereno 8.8° perc. 7.7° Assenti 7.8 O max 8.5 Ponente 67 % 1032 hPa 6 cielo sereno 8.3° perc. 7.5° Assenti 5.8 ONO max 6.7 Maestrale 59 % 1033 hPa 9 cielo sereno 11.7° perc. 10.3° Assenti 1.8 NNO max 6.2 Maestrale 51 % 1033 hPa 12 cielo sereno 13.8° perc. 12.5° Assenti 4.1 ESE max 5.8 Scirocco 47 % 1031 hPa 15 cielo sereno 13.4° perc. 12.1° Assenti 9.6 ESE max 7.8 Scirocco 50 % 1031 hPa 18 cielo sereno 10.8° perc. 9.6° Assenti 5.7 E max 9.6 Levante 63 % 1032 hPa 21 cielo sereno 10° perc. 8.8° Assenti 3.2 N max 4.2 Tramontana 64 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:52 e tramonta alle ore 17:35

