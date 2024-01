Meteo Catania: cielo sereno Domani, Domenica 28 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Domenica 28 Gennaio ci segnalano condizioni meteo stabili e serene per la città di Catania. Durante la notte, il cielo rimarrà sereno con un leggero calo delle temperature. La temperatura massima prevista sarà di 17°C, mentre la minima si attesterà sui 10°C.

Nel corso della mattina, il cielo resterà sereno, permettendo ai raggi del sole di riscaldare gradatamente l’atmosfera. La temperatura si aggirerà intorno ai 14°C fino a mezzogiorno, quando si avrà un picco di 17°C.

Nel primo pomeriggio, il cielo manterrà la sua limpidezza e le temperature raggiungeranno il loro apice, con valori attesi attorno ai 16-17°C. Nel corso del pomeriggio e della sera, le condizioni rimarranno stabili, con il mantenersi di cielo sereno e temperature gradevoli, attorno ai 13-12°C.

Il vento soffierà debolmente da direzione variabile nelle prime ore del giorno, per poi lievemente intensificarsi nel pomeriggio, mantenendosi comunque a livelli accettabili con raffiche attorno ai 19 km/h. Le precipitazioni saranno assenti durante l’intera giornata, garantendo un’esperienza piacevole in termini di tempo.

L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 50% e il 70%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1030hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Catania per Domenica 28 Gennaio indicano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature miti e condizioni meteorologiche favorevoli per passeggiate e attività all’aperto. Sia per i residenti che per i visitatori, sarà un’ottima giornata per godersi le bellezze di questa splendida città siciliana.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Gennaio a Catania

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 11.7° perc. 10.9° Assenti 5.2 O max 5.8 Ponente 77 % 1030 hPa 3 cielo sereno 11° perc. 10.2° Assenti 11 O max 13.7 Ponente 77 % 1029 hPa 6 cielo sereno 10.8° perc. 9.8° Assenti 4.6 NNO max 6.9 Maestrale 70 % 1031 hPa 9 cielo sereno 14.1° perc. 13.1° Assenti 6.6 OSO max 9 Libeccio 58 % 1031 hPa 12 cielo sereno 17° perc. 15.9° Assenti 6.3 ESE max 7.2 Scirocco 45 % 1030 hPa 15 cielo sereno 15.6° perc. 14.8° Assenti 14.8 E max 19.6 Levante 59 % 1030 hPa 18 cielo sereno 12.7° perc. 11.8° Assenti 8.5 NNE max 16.8 Grecale 68 % 1031 hPa 21 cielo sereno 11.3° perc. 10° Assenti 2.9 N max 7.4 Tramontana 59 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:34

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.