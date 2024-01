Meteo Caltanissetta: in arrivo cielo sereno Oggi, Domenica 28 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per domenica 28 Gennaio a Caltanissetta si preannunciano stabili e con cielo sereno per l’intera giornata.

Durante la notte, la temperatura si aggirerà intorno ai 3-4 gradi, con leggere raffiche di vento provenienti da Nord – Nord Est, con velocità media intorno ai 6-7 chilometri all’ora. L’umidità sarà intorno all’85% con una pressione atmosferica di 1034hPa.

Nella mattina, la temperatura salirà lentamente fino a toccare i 14 gradi nell’arco di poche ore. Il vento proveniente da Nord – Nord Ovest sarà moderato, con raffiche fino a 15-17 chilometri all’ora, mentre l’umidità si manterrà intorno al 40-45%.

Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e la temperatura massima sarà di circa 14°C. Il vento sarà più sostenuto, con raffiche che potrebbero raggiungere i 19-20 chilometri all’ora, e l’umidità si manterrà intorno al 35-40%.

Anche durante la sera, le condizioni non subiranno variazioni significative, con un lieve aumento della nuvolosità nel tardo pomeriggio. La temperatura scenderà lentamente fino a toccare i 3-4 gradi durante la notte.

In conclusione, domenica 28 Gennaio a Caltanissetta promette di essere una giornata piacevole, con cielo sereno e temperature miti. E se hai in programma attività all’aperto, potrebbe essere il momento ideale per goderti un po’ di sole.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Gennaio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 6.9° perc. 5.6° Assenti 7.1 N max 6.6 Tramontana 87 % 1031 hPa 8 cielo sereno 7.6° perc. 6.7° Assenti 6.1 NNO max 6.9 Maestrale 74 % 1032 hPa 11 cielo sereno 13.3° perc. 11.8° Assenti 10.1 NO max 12.8 Maestrale 45 % 1031 hPa 14 cielo sereno 13.3° perc. 11.7° Assenti 18 NNO max 17.7 Maestrale 37 % 1030 hPa 17 cielo sereno 6.3° perc. 4.1° Assenti 10.3 NNE max 10.2 Grecale 71 % 1032 hPa 20 cielo sereno 4° perc. 1.8° Assenti 8.8 NNE max 8.4 Grecale 84 % 1034 hPa 23 cielo sereno 3.5° perc. 1.9° Assenti 6.2 NNE max 5.9 Grecale 85 % 1034 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:39

