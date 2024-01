Meteo Caltanissetta: Domani, Lunedì 29 Gennaio all’insegna del cielo poco nuvoloso

StrettoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 29 Gennaio a Caltanissetta promettono una giornata con condizioni atmosferiche stabili e piacevoli.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura minima di 1.9°C alle ore 06:00. Il vento soffierà con intensità variabile intorno ai 5-6 km/h, proveniente prevalentemente da direzione Nord.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno con un lieve aumento della temperatura che raggiungerà i 8°C alle ore 09:00. Il vento sarà ancora proveniente da Nord con velocità variabile tra i 3.7 e i 6.1 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno con temperature comprese tra i 10.8°C e i 12°C. Il vento, proveniente dall’Ovest, soffierà con intensità tra i 6.3 e gli 8.8 km/h, mantenendo le condizioni atmosferiche piuttosto stabili.

Anche in serata il cielo sarà sereno, con temperature che tenderanno a calare leggermente fino a raggiungere i 2°C alle ore 23:00. Il vento, proveniente da Nord – Nord Est, aumenterà leggermente di intensità arrivando a soffiare fino a 8 km/h.

In generale, dunque, Lunedì 29 Gennaio a Caltanissetta si prospetta come una giornata caratterizzata da meteo stabile e condizioni climatiche piacevoli, con le temperature che si manterranno su livelli decisamente accettabili per la stagione.

Se hai progetti all’aperto, potrai godere di un’ottima previsione del tempo, senza particolari inconvenienti meteorologici che possano compromettere le tue attività. Buona giornata!

Tutti i dati meteo di Lunedì 29 Gennaio a Caltanissetta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 3.3° perc. 2.1° Assenti 5.2 N max 5 Tramontana 85 % 1034 hPa 3 cielo sereno 2.6° perc. 1.4° Assenti 5 N max 4.8 Tramontana 86 % 1033 hPa 6 cielo sereno 1.9° perc. 0.1° Assenti 6.1 N max 5.8 Tramontana 87 % 1033 hPa 9 cielo sereno 8° perc. 8° Assenti 3.7 NNO max 4.6 Maestrale 58 % 1033 hPa 12 cielo sereno 11.5° perc. 9.6° Assenti 7.9 O max 8.1 Ponente 34 % 1031 hPa 15 cielo sereno 11.5° perc. 9.6° Assenti 8.6 ONO max 11.5 Maestrale 38 % 1030 hPa 18 cielo sereno 4.6° perc. 4.6° Assenti 4.8 NNO max 4.9 Maestrale 70 % 1032 hPa 21 cielo sereno 2.5° perc. 0.3° Assenti 7.8 NNE max 7.4 Grecale 64 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:39

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.