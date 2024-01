Meteo Agrigento: pioggia leggera Oggi, Giovedì 25 Gennaio

StrettoWeb

Le previsioni meteo per giovedì 25 Gennaio ad Agrigento promettono una giornata all’insegna del bel tempo, caratterizzata da un cielo sereno e condizioni climatiche stabili. Le prime ore del giorno saranno caratterizzate da una leggera copertura nuvolosa pari al 3%, ma nel corso della mattinata e nel pomeriggio il cielo sarà completamente sereno, con assenza di piogge e precipitazioni.

Nella fascia oraria notturna, a partire dalle ore 00:00 e fino alle ore 05:00, le temperature oscilleranno tra i 7.6°C e i 6.3°C, con una leggera percezione di freddo dovuta al vento settentrionale che soffierà a una velocità di 9.5km/h.

Con l’avvicinarsi dell’alba e il sorgere del sole, le condizioni atmosferiche mostreranno un aumento della temperatura, toccando i 8.3°C alle 07:00 e salendo progressivamente fino a raggiungere i 18.5°C verso le 13:00. La percezione della temperatura sarà confortevole, con valori compresi tra i 6°C e i 17.6°C.

Il vento proveniente da direzioni settentrionali e nord-occidentali caratterizzerà la giornata, con intensità variabile tra i 8.2km/h e i 29km/h. Le raffiche di vento aumenteranno durante il pomeriggio, raggiungendo i 26.1km/h alle 13:00.

L’umidità si manterrà su livelli accettabili, attestandosi intorno al 50-80%, mentre la pressione atmosferica si manterrà costante intorno ai 1023-1028hPa.

In conclusione, giovedì 25 Gennaio ad Agrigento ci attende una giornata di cielo sereno, con temperature gradevoli e condizioni meteo ottimali per svolgere qualsiasi attività all’aperto. Sembra proprio che il tempo sarà dalla nostra parte in questa tranquilla giornata invernale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 25 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 7.6° perc. 6° Assenti 8.9 NNO max 10.3 Maestrale 67 % 1028 hPa 8 cielo sereno 10.8° perc. 9.9° Assenti 8.2 NO max 11.2 Maestrale 75 % 1026 hPa 11 cielo sereno 16.9° perc. 16.1° Assenti 11.4 ONO max 16.1 Maestrale 56 % 1024 hPa 14 cielo sereno 18.2° perc. 17.3° Assenti 15.3 ONO max 29 Maestrale 49 % 1022 hPa 17 cielo sereno 11.5° perc. 10.6° Assenti 11.2 NNO max 13.2 Maestrale 73 % 1023 hPa 20 cielo sereno 9° perc. 7.1° Assenti 12.6 NE max 13.1 Grecale 88 % 1025 hPa 23 cielo sereno 8.6° perc. 7.2° Assenti 8.9 NE max 8.2 Grecale 89 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:01 e tramonta alle ore 17:38

