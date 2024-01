Meteo Agrigento: Oggi, Domenica 28 Gennaio all’insegna del cielo sereno

StrettoWeb

La giornata di Domenica 28 Gennaio ad Agrigento si preannuncia caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili e gradevoli. Secondo le previsioni del tempo, il cielo si presenterà sereno per l’intera giornata con copertura nuvolosa pari allo 0%.

Durante la notte, le temperature si manterranno sui valori intorno ai 6.9°C, con una leggera diminuzione al mattino ma comunque sempre sopra i 6°C. Il vento soffierà da nord/nordest con una velocità compresa tra i 10.3 e i 13.7km/h, senza particolari variazioni di direzione.

Con l’avvento della mattina, la temperatura salirà fino a toccare i 9.6°C intorno alle 08:00, mantenendosi generalmente al di sopra dei 12°C per tutto il resto della mattinata. La velocità del vento tenderà invece a diminuire, attorno ai 3.5km/h intorno alle 10:00, per poi aumentare leggermente fino ai 12.1km/h intorno alle 11:00.

Nel corso del pomeriggio, le temperature massime verranno raggiunte attorno alle 15:00, con valori intorno ai 13.8°C. La velocità del vento, pur rimanendo sostenuta, manterrà valori costanti fino a 18:00.

In serata, le temperature scenderanno progressivamente fino a toccare i 6.1°C intorno alle 22:00, mantenendosi comunque su valori sopra i 6°C. La velocità del vento si manterrà sulle 13.2km/h, senza precipitazioni e con un’umidità costante attorno al 74-76% e una pressione atmosferica sui 1033hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Domenica 28 Gennaio ad Agrigento delineano una giornata caratterizzata da cielo sereno, temperature piacevoli e venti moderati da nord/nordest. Pertanto, chiunque si trovi ad Agrigento in questa data potrà godere di condizioni meteo favorevoli per svolgere le proprie attività all’aria aperta.

Tutti i dati meteo di Domenica 28 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 5 cielo sereno 6.8° perc. 4.8° Assenti 10.3 NNE max 9.2 Grecale 84 % 1031 hPa 8 cielo sereno 9.6° perc. 8.8° Assenti 6.6 NNE max 7.4 Grecale 73 % 1032 hPa 11 cielo sereno 15° perc. 13.7° Assenti 5.7 NO max 12.1 Maestrale 46 % 1031 hPa 14 cielo sereno 14.9° perc. 13.6° Assenti 6.1 NO max 15.2 Maestrale 43 % 1030 hPa 17 cielo sereno 8.8° perc. 7.3° Assenti 9.4 NNE max 9.5 Grecale 70 % 1031 hPa 20 cielo sereno 6.4° perc. 3.8° Assenti 13 NE max 13.2 Grecale 75 % 1033 hPa 23 cielo sereno 6.2° perc. 3.8° Assenti 11.4 NE max 11.5 Grecale 74 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 17:42

