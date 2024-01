Meteo Agrigento: Domani, Martedì 30 Gennaio all’insegna del cielo sereno

StrettoWeb

Le previsioni del tempo per Martedì 30 Gennaio ad Agrigento promettono di essere piuttosto stabili durante la giornata.

Durante la notte, ci aspettiamo un cielo sereno con una temperatura che oscillerà intorno ai 5-6°C e una leggera brezza proveniente dal Nord Est con velocità intorno ai 9-10km/h.

La mattina sarà caratterizzata da un cielo completamente sereno, con temperature in aumento fino a superare i 10°C verso le ore 10:00. Il vento sarà leggero e la copertura nuvolosa rimarrà al 0%.

Nel pomeriggio, la situazione rimarrà stabile con un cielo limpido e temperature piacevoli di circa 13-14°C. Il vento sarà ancora una volta leggero, proveniente da diverse direzioni.

Anche la sera garantirà condizioni meteo ottimali, con cielo sereno e temperature intorno ai 6-7°C. Il vento sarà presente, ma non dovrebbe arrecare alcun fastidio.

In generale, Martedì 30 Gennaio ad Agrigento sarà una giornata caratterizzata da cielo sereno e temperature piacevoli, ideali per svolgere le proprie attività all’aperto. Restate aggiornati per eventuali cambiamenti, ma al momento sembra che la giornata si prospetti positiva dal punto di vista meteorologico.

Tutti i dati meteo di Martedì 30 Gennaio a Agrigento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 5.6° perc. 3.5° prob. 2 % 9.8 NE max 8.9 Grecale 73 % 1034 hPa 3 cielo sereno 5.1° perc. 3° Assenti 9.3 NE max 8.2 Grecale 70 % 1033 hPa 6 cielo sereno 4.5° perc. 2.2° Assenti 9.4 NE max 8.4 Grecale 62 % 1034 hPa 9 cielo sereno 10.1° perc. 8.3° Assenti 5.9 ENE max 5.7 Grecale 43 % 1034 hPa 12 cielo sereno 13.3° perc. 11.6° Assenti 3.3 SSE max 7.8 Scirocco 37 % 1032 hPa 15 cielo sereno 12.2° perc. 10.9° Assenti 8.3 SO max 6.5 Libeccio 54 % 1032 hPa 18 cielo sereno 6.7° perc. 6.7° Assenti 3.6 NNO max 3.8 Maestrale 84 % 1034 hPa 21 cielo sereno 6° perc. 5.1° Assenti 5.4 NE max 4.4 Grecale 84 % 1035 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:43

