Meteo Agrigento: Domani, Giovedì 25 Gennaio con pioggia leggera

Le previsioni del tempo per Agrigento di Giovedì 25 Gennaio sono caratterizzate da condizioni stabili e piuttosto gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con temperature intorno ai 7-8°C e una leggera brezza proveniente da nord che porterà una sensazione di freschezza. L’umidità sarà intorno al 45-60%, quindi si prevede un’atmosfera abbastanza asciutta.

Nel corso della mattina, le condizioni meteorologiche non mostreranno variazioni significative, con una leggera aumento della temperatura fino a raggiungere i 12-15°C. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso con una probabilità molto bassa di precipitazioni. Il vento si manterrà moderato proveniente da direzioni settentrionali e la pressione atmosferica si attesterà intorno ai 1025hPa.

Nel pomeriggio, il meteo ad Agrigento sarà piacevole, con temperature massime intorno ai 17°C e copertura nuvolosa ridotta. Tuttavia, è previsto un aumento della velocità del vento proveniente da nord-ovest, con raffiche che potrebbero superare i 10-15km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60%, garantendo un livello di comfort elevato.

La situazione meteorologica nel tardo pomeriggio e in serata sarà caratterizzata da un progressivo calo termico, con temperature che scenderanno rapidamente al calare del sole. Nonostante ciò, il cielo rimarrà sereno e le condizioni resteranno generalmente stabili. Il vento, seppur leggermente più sostenuto, continuerà ad arrivare da nord-est.

In conclusione, le previsioni meteo per Giovedì 25 Gennaio a Agrigento indicano condizioni prevalentemente asciutte e stabili, con temperature gradevoli durante il giorno e fresche nelle ore serali e notturne. Il vento, seppur presente, non dovrebbe incidere in maniera significativa sull’esperienza meteorologica complessiva.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno 7.7° perc. 6.9° Assenti 5.7 N max 6.5 Tramontana 46 % 1029 hPa 3 cielo sereno 7.3° perc. 6.6° Assenti 5.3 NNO max 6.2 Maestrale 45 % 1028 hPa 6 poche nuvole 7.4° perc. 6.5° Assenti 6.2 N max 6.8 Tramontana 76 % 1027 hPa 9 poche nuvole 12.6° perc. 12° Assenti 7 ONO max 9.9 Maestrale 77 % 1026 hPa 12 cielo sereno 16.8° perc. 16.1° Assenti 8.4 ONO max 11.6 Maestrale 60 % 1023 hPa 15 cielo sereno 16.5° perc. 15.8° Assenti 13 NO max 17.9 Maestrale 63 % 1022 hPa 18 cielo sereno 9.8° perc. 8° Assenti 12.7 N max 14.3 Tramontana 79 % 1023 hPa 21 cielo sereno 8° perc. 5.9° Assenti 12.2 NNE max 12.5 Grecale 85 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 17:37

