Meteo Agrigento: Domani, Giovedì 1 Febbraio all’insegna del cielo sereno

Le previsioni meteo per Giovedì 1 Febbraio ad Agrigento includono diverse condizioni atmosferiche nelle diverse fasce orarie.

Durante la notte, ci saranno nubi sparse con una copertura intorno al 37%. Le temperature oscilleranno tra 4.3°C e 2.5°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 7.6km/h da nord-nord est, senza precipitazioni e un’umidità intorno al 39%.

Al sorgere del sole, il cielo sarà per lo più sereno, con copertura nuvolosa al 3%. Le temperature saliranno a 5.2°C e la percezione di freddo sarà simile; il vento sarà leggero, intorno ai 7.3km/h da nord-nord est, senza precipitazioni significative e un’umidità del 44%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con una percentuale di nuvole molto bassa. Le temperature aumenteranno gradualmente, raggiungendo i 10.4°C, con una percezione del freddo intorno a 8.4°C. Il vento sarà relativamente lieve, intorno ai 4.4km/h da ovest-sud ovest, senza precipitazioni e un’umidità al 35%.

Nel pomeriggio, seppur ancora con una percentuale di nuvole non elevata, si avranno nubi sparse con una copertura intorno al 33%. Le temperature massime raggiungeranno i 12.5°C con una percezione di freddo di 11.1°C. Il vento aumenterà leggermente arrivando a 11.5km/h da ovest-sud ovest, senza precipitazioni significative e un’umidità al 51%.

Con il trascorrere della sera, la copertura nuvolosa diminuirà fino a poche nuvole al 19%. Le temperature si abbasseranno a 7.3°C con una percezione di freddo di 6.4°C. Il vento aumenterà leggermente, arrivando a 7.8km/h da nord, senza precipitazioni e un’umidità al 71%.

Nel complesso, per Giovedì 1 Febbraio ad Agrigento, ci si aspetta una giornata varia, con temperature che vanno da fresche a moderate. Il cielo sarà prevalentemente sereno con una visibilità ottima. Si consiglia di vestirsi adeguatamente per far fronte ai cambiamenti di temperatura durante la giornata.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole 4.9° perc. 3.4° Assenti 7 NNE max 6.6 Grecale 47 % 1033 hPa 3 nubi sparse 4.6° perc. 2.9° Assenti 7.2 NNE max 6.8 Grecale 40 % 1032 hPa 6 nubi sparse 4.2° perc. 2.4° Assenti 7.5 NNE max 6.9 Grecale 40 % 1032 hPa 9 cielo sereno 10.4° perc. 8.4° Assenti 1.4 NNO max 2.7 Maestrale 35 % 1031 hPa 12 cielo sereno 13.3° perc. 11.6° Assenti 10.3 O max 11.4 Ponente 34 % 1029 hPa 15 nubi sparse 12.5° perc. 11.1° Assenti 11.5 OSO max 15.8 Libeccio 51 % 1028 hPa 18 poche nuvole 7.3° perc. 6.4° Assenti 5.7 N max 7.8 Tramontana 71 % 1027 hPa 21 cielo coperto 6.9° perc. 5.4° Assenti 8.1 N max 9.1 Tramontana 67 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:45

